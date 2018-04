Pedro Sánchez pide cooperación a Alemania para hacer frente a la amenaza del independentismo en Cataluña

Críticos con Rajoy, leales con el Estado

Rebelarse contra el populismo

El líder del PSOE, Pedro Sánchez , pidió este domingo a Alemania que coopere con España, una "democracia plena", para, que decidió "infringir la ley" para conseguir sus objetivos políticos, informa Europa Press.Sin apelar de manera directa a la orden de entrega del expresidente de la Generalitat fugado, Carles Puigdemont , pedida por España a Alemania y que, Sánchez recordó el papel "fundamental" que representó la cooperación judicial europea para que fuera posible derrotar con el Estado de Derecho a la banda terrorista ETA, que en semanas anunciará su"Esta es la Europa por la que merece la pena luchar.. La Europa que se encuentra en nuestros valores compartidos y la apelación a un demos cívico que trasciende fronteras", subrayó.Sánchez intervino en el Congreso extraordinario que el Partido Socialdemócrata alemán SPD celebra en Wiesbaden para. El objetivo de su discurso fue hacer pedagogía acerca de la crisis en Cataluña y suplir la deficiente labor de comunicación que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho fuera de España paraTras defender de manera contundente que España es hoy una "democracia consolidada gobernada por el Estado de Derecho" quemuy similar a cómo ocurre en Alemania, advirtió de que el movimiento secesionista catalán no sólo amenaza la integridad territorial de EspañaSon los valores europeos de la integración, la solidaridad entre Estados miembros y la comprensión mutua los que están "en riesgo" con el desafío independentista catalán, advirtió Sánchez.El secretario general del PSOE explicó a sus colegas que la defensa de un proyecto político como el independentista es "legítimo" en España, peropara conseguir ese objetivo."Nadie puede infringir una Constitución democrática en el siglo XXI en Europa para conseguir objetivos políticos", avisó, antes de explicar que el movimiento independentista catalánporque sabía que no tenía una mayoría social detrás, "ni siquiera en Cataluña", que le permitiese conseguir esa meta de modo democrático.Sánchez reconoció que el PSOE ha sido y sigue siendo "muy crítico" con la actuación, o mejor dicho, con la, que cometió "errores importantes", entre ellos sery asimilar la diversidad territorial como una riqueza y no como una amenaza.Y aunque está convencido de que con un Gobierno socialista nunca se hubiera llegado a este punto,frente al secesionismo porque los socialistas, garantizó, nunca serán "desleales con el Estado de Derecho" y la Constitución.Culpó a los independentistas deencaminadas a tender puentes de entendimiento, como la creación de la comisión de estudio en el Congreso de los Diputados para evaluar el modelo autonómico español, de la que se desvincularon desde el principio.La intervención de Sánchez, muy aplaudida y que arrancó incluso algún grito de admiración entre el público, también persiguió insuflar ánimo entre los socialistas europeos, que no atraviesan su mejor momento.Sánchez arengó sus colegasque prometen "soluciones simples frente a problemas complejos" como el cambio climático, la revolución tecnológica, la desigualdad, la inmigración o el terrorismo.Y a hacer frente "a los que dicen que la única alternativa es dar marcha atrás al reloj de la historia", reivindicó, haciendo un llamamiento a mirar el futuro "con esperanza", porque el miedo y la resignación sólo "benefician a quienes prometen recetas del pasado".Mirar sin miedo como reflejan los rostros de los alemanes que se echaron a la calle en 1961 para dar la bienvenida al presidente estadounidense John F. Kennedy en su visita a Berlín, pese a que la ciudad acababa de ser dividida por un muro y pendía sobre todos ellos la amenaza de la Guerra Fría entre Occidente y el bloque comunista.Imágenes "inspiradoras" para Sánchez, recogidas en una fotografía que tiene en su despacho de la visita de Kennedy al entonces alcalde de Berlín, Willy Brandt, a la que se referió en el arranque de su intervención.El líder socialista tiene previsto aprovechar su presencia en el Congreso del SPD para entrevistarse, entre otros, con el ministro alemán de Finanzas, el socialdemócrata, miembro del Gobierno de coalición entre los democristianos de Angela Merkel y el SPD.