Aguado asegura que tras la moción de censura contra Cifuentes "Podemos estaría al margen"

El líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid,, afirmó este lunes que si el Partido Popular no releva a la presidenta regional, Cristina Cifuentes , y sale adelante la moción de censura registrada por el PSOE, el resultado seráEn una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, argumentó así que no teme la foto de Ciudadanos firmando esa moción de censura con el PSOE y con Podemos, que también la apoya, porque se trataría, ante la inacción del Partido Popular, de creara la Comunidad de Madrid.Aguado insiste en quepara sustituir a Cifuentes, con quien la formación naranja no tuvo "ningún contacto" desde que se destaparon las presuntas irregularidades en la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos., pues será cuando se fije la fecha para el debate de esa moción de censura cuando se iniciarán "conversaciones" para ver "si se pone en marcha ese plan B que haría presidente a Ángel Gabilondo "y con qué condiciones".Por otra parte, Aguado criticó al PP, pues entiende que "es difícil llegar a acuerdos con ellos en la regeneración democrática" porque, "en toda España".Respecto a la propuesta de Ciudadanos al ex primer ministro francés Manuel Valls para formar parte de la formación naranja en las elecciones a la Alcaldía de Barcelona, Aguado refrendó las palabras del líder de Ciudadanos, Albert Rivera: ". Las puertas de nuestro partido siempre están abiertas al talento".