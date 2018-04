Oposición al acuerdo sobre el cupo vasco

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas , ha advertido este lunes de que su partido no apoyará en el Congreso lossi, a cambio del respaldo del PNV, el Gobierno concede a Euskadi la gestión de la Seguridad Social u ofrece "privilegios" a los presos de ETA, informa Europa Press."Si el pacto con el PNV sobre los presupuestos supone romper la caja única de la Seguridad Social o dar nuevos privilegios a los presos etarras,", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión de la Ejecutiva permanente.Villegas ha señalado que esa cuestión no se puede convertir en "para obtener su apoyo a los presupuestos", y que la negociación para sacar adelante las cuentas públicas tampoco puede "amparar" la concesión de "privilegios para los presos de ETA".Los—en referencia al traspaso al Gobierno vasco de la gestión de las prisiones y, sobre todo, al acercamiento de los presos de la banda terrorista a cárceles de Euskadi— no son aceptables para la formación naranja, tampoco después de la "declaración trampa" con la que ETA ha anunciado su próxima disolución.Ciudadanos se opondrá a ese tipo de concesionesy si "se ligan" a la negociación de los PGE, aunque el diputado ha admitido que de momento no tienen confirmación de que el PP y el PNV las hayan pactado y solo conocen lo que se ha publicado en la prensa."Esperamos que el PP y el PSOE, que regalaron el cuponazo " al PNV, ha manifestado Villegas sobre la actualización del concierto económico y el cupo vasco en noviembre del año pasado.Aunque ahora Ciudadanos condiciona su apoyo a los presupuestos a que el Ejecutivo de Rajoy no alcance con el PNV pactos sobre la caja de la Seguridad Social y sobre los presos etarras, el acuerdo sobre el cupo vasco , que criticó duramente,El motivo, según ha explicado el número dos de Cs, es que en aquel momento el acuerdo sobre el cupo se plasmó en, por lo que pudo expresar su rechazo con una una enmienda a la totalidad y con su voto en contra. Ahora, en cambio, creen que "la única manera" de oponerse al hipotético pacto entre el Gobierno y el PNV es dejando de apoyar los PGE.Igualmente, el partido liderado por Albert Rivera vigilará que cualquier acuerdo que el Ejecutivo pueda alcanzar con el PNV o con otra formación para aprobar las cuentas públicasni "contradictorio" con las medidas presupuestarias que Cs pactó el pasado septiembre, y votará en contra si eso no se cumple.Por otro lado, el secretario general de Ciudadanos ha reiterado queentre el Gobierno, por un lado, y la Guardia Civil y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, por otro, respecto a la posible utilización de dinero público para financiar el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.Villegas espera que el ministro de Hacienda,para explicar por qué él mismo y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmaron en la Cámara Baja que no se usaron fondos públicos para "el golpe separatista".Si eso no fue así, en el Gobierno "tienen que reconocer" que el expresidente de la Generalitat, en vez de "intentar negar el engaño", lo cual, además, "favorece a los intereses procesales de los golpistas" y "perjudica la investigación del juez instructor", ha señalado.En el caso de que "se concreten los indicios" y se conozcan los mecanismos utilizados por los líderes independentistas "para engañar" al Ejecutivo, Cs considera que, como coordinadora de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.Con esa información y tras escuchar las explicaciones del Gobierno, "y veremos que responsabilidades se tienen que pedir", ha añadido Villegas, que ha rehusado anticipar si Cs exigirá dimisiones y de quién.