El Gobierno no tiene datos concretos sobre quebrantamientos de órdenes de alejamiento por violencia machista

Denuncia la "parsimonia" del Gobierno

El Gobiernolos quebrantamientos de órdenes de alejamiento por condenas de violencia de género, según ha señalado en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre esta materia realizada por la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez.En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo explica queque la diputada le solicita porque el Registro Central para la protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género no ofrece datos desagregados sobre estos incumplimientos."Las causas grabadas por este delito no indican si lo son por el quebrantamiento de una medida cautelar, pena, o porque el condenado se ha fugado de un centro penitenciario. Mucho menos se puede distinguir", indica el documento.Además, precisa que la orden de protección "no sólo se concede en supuestos de violencia de género, sino también en supuestos de".Esta respuesta ha alarmado a Álvarez, que ve en esta situación un "". Para la vocal de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, es "evidente" la urgencia de que el Consejo General del Poder Judicial ( CGPJ ) acelere la batería de indicadores que demanda el acuerdo, aprobado por mayoría en el Congreso el pasado mes de septiembre."No tenemos conocimiento de que el CGPJ haya presentado, en el marco del Observatorio contra la Violencia, los indicadores que tiene previsto ampliar y eso es un mal síntoma, por que es en el marco de los acuerdos del Pacto donde deben negociarse, al menos, los indicadores básicos", ha criticado la diputada, en declaraciones a Europa Press.La socialista advierte de que, "desgraciadamente", el Observatorio contra la violencia del Consejo está siendo "a la hora de poner en marcha las acciones del Pacto ".Del mismo modo, señala que "resulta inquietante" que el Gobierno "lleve meses y meses dando por respuesta que desconoce este y otrosy mantenga esa parsimonia en las acciones para corregir lo que sin duda son deficiencias que no ayudan a conocer la realidad y, por tanto, dificultan las intervenciones públicas".