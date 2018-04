El tribunal leerá el jueves el fallo del juicio a 'La manada' en audiencia pública en el Palacio de Justicia de Pamplona

El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra leerá esteel fallo de la sentencia de la supuesta violación grupal de los Sanfermines de 2016.El acto tendrá lugar en la sala de vistas 102, en la primera planta del Palacio de Justicia de Pamplona, en, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.Los cinco acusados de la supuesta violación grupal de los Sanfermines de 2016 no estarán el jueves en la lectura del fallo que tendrá lugar en el Palacio de Justicia de Pamplona, un acto del que además no habrá imágenes.Los acusados, que sí estuvieron presentes en todas las sesiones del juicio celebrado en noviembre,cuando está previsto que el presidente del tribunal dé lectura al fallo de la sentencia.Durante el juicio los cinco acusados se declararon inocentes de los hechos por los que fueron juzgados y por los que se encuentran en prisión desde el momento de su detención.En la última sesión de la vista oral, el pasado 28 de noviembre, los acusados hicieron uso de suy expresar su "confianza en la justicia".Los miembros de La manada se enfrentan a penas de cárcel que, contra la intimidad y robo con intimidación. En concreto, el Ministerio fiscal pidió para ellos 22 años y 10 meses de prisión; la acusación particular reclamó 24 años y nueve meses, y las acusaciones populares elevaron esta petición a los 25 años y nueve meses de prisión. Las defensas, por su parte, pidieron la absolución de los cinco acusados.