Errejón tendrá un rival independiente en primarias y su lista competirá contra el Círculo Feminista y militantes de base

El diputado nacional y secretario de Análisis Estratégico de Podemos,, tendrá un rival independiente en primarias,, mientras que su lista Sí Madrid 2019 se enfrentará con dos candidaturas, una liderada por el Círculo Feminista de Madrid y otra por militantes de base, informa Europa Press.Las primarias de la formación morada para confeccionar la papeleta que llevará Podemos a las elecciones autonómicas de Madrid se llevarán a cabo finalmente como siempre,. El primero, la elección del cabeza de lista. Para ello, se presentan candidaturas unipersonales y resultará elegida la que más votos obtenga. Cada votante sólo podrá votar a una de las candidaturas. El segundo, la elección del resto de la papeleta. Para ello, se utiliza el llamado sistema DesBorda El viernes terminó el plazo para la presentación de candidaturas. La principal, la liderada por Errejón, es, ya que presenta candidato y una lista de 25 personas, el sesenta por ciento afines al congresista y el cuarenta por ciento afines a los secretarios estatal y regional de Podemos, Pablo Iglesias y Ramón Espinar, tras el llamado acuerdo de "unidad" firmado tras la crisis de Bescansa.Para la cabeza de lista solo se ha presentado como independiente, que en su biografía señala que ha trabajado en la ONCE, fue militante del anarcosindicalismo andaluz y formó parte del 15M. Actualmente, participa en ely vive "en una infravivienda que no pude pagar"."Mi propuesta de actuación pese a mi diversidad funcional y a mis evidentes problemas de comunicación quiero que seatanto del CCA como la propia Asamblea de Madrid a todos los participantes de los círculos, que todos los participantes en los círculos puedan tener acceso a la información y disponer de todos los datos necesarios", señalan.En el apartado de Cuerpo de listas, se presenta también Feministas por Madrid, que parte del Círculo de Feminismos, por su "hartazgo ante las dinámicas totalmente verticales/machistas que se están produciendo en el partido a raíz de cada proceso de primarias". Su objetivo es, de competitividad entre familias , que no refleja la pluralidad de nuestro partido en las dinámicas de colaboración, cooperación y diversidad que nos ha enseñado el feminismo, y que desde luego no nos representan", han añadido."Sabemos que, que concilie la participación de la ciudadanía en la vida política sin tener que renunciar a nuestras vidas mediante la creación de proyectos participativos, la cooperación y el consenso", añade la candidatura, compuesta por 19 mujeres.También compite para el Cuerpo de lista una candidatura de 10 personas llamada Gente de Podemos. "Hacemos nuestro día a día en pueblos y barrios. Hacemos un trabajo imprescindible para Podemos. Somos, y vamos a ser indispensables para desencadenar el cambio en la Comunidad de Madrid. Por todo ello, nos lanzamos con esta candidatura. Con compañeros que vienen desde el mismo centro donde se da la organización colectiva. Amigas y amigos de los conflictos sindicales, las asociaciones sindicales, los círculos o las candidaturas municipales de unidad popular", apuntan.También se presentanpara el Cuerpo de la lista, como José Iván Almerich García, Fernando Javier Maté Corrales, Ana Isabel Gómez Gómez y también Emilio García Palacios. El plazo para la resolución de incidencias terminará el jueves, el viernes se publicarán definitivamente y el 28 de abril se desarrollará la campaña electoral. Los inscritos en Podemos podrán votar del 9 al 14 de mayo.