Tania Sánchez responde a Monedero que su dilatada biografía se debe a la experiencia y defiende las primarias de Podemos en Madrid

El documento de Bescansa

La diputada de Unidos Podemos, Tania Sánchez , ha respondido este lunes al coofundador de Podemos,, después de que éste sugiriera que la "dilatada biografía" de la diputada podría perjudicarla en la elección de las listas de Podemos. Así, Sánchez ha asegurado quey ha defendido el sistema de elección interno, reivindicando la independencia de las primarias de Podemos en la Comunidad de Podemos."La dirección estatal no se ha metido ni se va a meter en el proceso porque así lo establece el proceso de primarias internas (...).", ha señalado Tania Sánchez en declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press. Este lunes, el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha evitado valorar la candidatura de Sánchez como número dos de la lista de Íñigo Errejón afirmando que desde su cargo orgánico no corresponde emitir ningún juicio y ha destacado que la última palabra sobre las listas la tendrán los inscritos de Podemos.Más beligerante se mostró Juan Carlos Monedero en un texto publicado en Público este domingo en el que apuntaba a que los inscritos "indentificarán lo que significa nueva política y lo que está lastrado por", cosa que en su opinión, "pasa con Tania Sánchez". Ante esto, la candidata a número 2 de la lista por Madrid ha comentado que "habrá quien interpretará que las biografías dilatadas son símbolo de experiencia".Sánchez ha señalado además que se estaba demandando a Podemos "una lista de unidad" antey "bien está lo que bien acaba". "No sería conveniente que nadie llamáramos a despreciar o no poner en valor esa lista de unidad", ha añadido.Preguntada por la polémica que generó la semana pasada la filtración de un documento de la diputada Carolina Bescansa en el que planteaba aliarse con Íñigo Errejón para disputarle la Secretaría General a Pablo Iglesias, la también diputada en el Congreso lo ha calificado comoy ha asegurado que ese tipo de acciones son "inaceptables".Si bien Sánchez también ha tenido buenas palabras para su compañera de partido, tenía "potencial" y "habría aportado grandes valores". Sobre su posible marcha de Podemos, considera quedecidir su futuro. Este lunes, Bescansa ha asegurado que no se plantea dejar su escaño en el Congreso.