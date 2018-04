Toni Comín solicita delegar su voto en el Parlament y abre una puerta a una investidura sin la CUP

El exconseller y diputado de ERCha solicitado delegar su voto en el Parlament a partir del próximo pleno, que se celebra este miércoles, han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.Comín era el único diputado del Parlament que vive en el extranjero (Bélgica) que todavíala delegación de voto: el último en hacerlo fue Carles Puigdemont (JxCat).La petición registrada por Comín y recogida por Europa Press delega su voto eny alega que su situación le incapacita a "asistir a los plenos".El documento está firmado por Comín, lleva fecha del 9 de abril y no recoge desde dónde está firmado –la petición de delegación de Puigdemont estaba firmada en Barcelona y generó controversia–.La petición de delegación es polémica ya que el exconseller se fue a Bélgica a finales de octubre de 2017 para no comparecer ante el Tribunal Supremo. Existe un auto del Tribunal Constitucional del 27 de enero que advierte de que "los miembros de la Cámara sobre los que pesee ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios".ERC y Comín habían rechazado pedir la delegación hasta ahora, por lo que en los tres meses de legislatura el conseller no había votado en ningún pleno. Ahora se animan a presentar esta delegación después de que Puigdemonten un pleno anterior y nadie lo haya impugnado ante la justicia.Tanto ERC como JxCat defienden que tanto Comín como Puigdemont se han puesto a disposición judicial en los países en los que están ahora,respectivamente, por lo que defienden delegar el voto aunque en su día no comparecieran ante el Supremo.Ahora la Mesa, órgano rector de la Cámara, tiene que decidir si acepta la delegación de voto de Comín, y tiene previsto reunirse este martes a las 10. Otras fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han explicado que la delegación de votode la reunión, pero recuerdan que hay tiempo para modificarlo y que finalmente se aborde.Los votos de Comín y Puigdemont son claves para desencallar la legislatura: si sus dos votos, JxCat y ERC suman 66 escaños, los suficientes para derrotar a los 65 que suman Cs, PSC, PP y comuns, y para poder investir a un presidente en segunda votación.Sin embargo, si los votos de Comín y Puigdemont se impugnaran y no fueran considerados válidos, a JxCat y ERCa un candidato en segunda vuelta si no convencen a la CUP de que sus cuatro abstenciones se conviertan en votos afirmativos.