El Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat)que llegaron a Barcelona en laspara actuar como observadores internacionales o bien de acompañantes, según pudo acreditar la Guardia Civil en un informe remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y que ya obra en poder del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga al Govern de Carles Puigdemont por rebelión y malversación de fondos públicos relacionados con el procés. Entre ellos había un miembro de EH Bildu (Josu Juaristi), un miembro de Alternativa Galega (la eurodiputada Lidia Senra) y cuatro miembros del Sinn Féin.En el informe, con fecha 9 de marzo y al que tuvo acceso Europa Pres, la Guardia Civil suma dichos gastos "logísticos" a otrosen los que estas personas participaron, lo que hace un. Señala como responsable directo de su pago a Albert Royo, que fue secretario general de Diplocat desde 2013 hasta el 31 de octubre de 2017, cuando fue cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución.Los pagos en algunos de estos hoteles, como el Praktik Bakery de Barcelona,manejada por Royo, responsable de la institución cuya responsabilidad última corresponde al ex conseller de Exteriores, procesado en la causa y actualmente en prisión preventiva por orden de Llarena.En su informe, la Guardia Civil también añade un listado con los observadores internacionales. Consiguieron identificar a varias personas, de índole política, tomando como referencia una publicación en prensa, entre los que se encuentrande procedencia.Dellegó Dimitrij Rupel (Partido Democrático Esloveno S&D); procedentes deson Mark Demesmaeker, Peter Luykx, Helga Stevens (Grupo de la ECR de la Nueva Alianza Flamenca); deAlex Ahrendtsen (Partido del pueblo danés ECR), Magni Arge (miembro del Comité de las Islas Feroe), Lars Aslan Rasmusen (Socialdemokraterne S&D), Pelle Dragsted (Partido Unidad de Dinamarca), Rasmus Nordqvist (Partido Alternativa).El Diplocat también invitó alArtur Talvik (Vabaerakond- Partido Libre); a losSimon Elo(Grupo Parlamentario Azul ECR), Hello Maria Järvinen (Vihreät-Green League Greens/EFA). También se identificó a Gerard Onesta, presidente de la Mesa de la Asamblea del Consejo Regional deDellegó Andrej Hunko (Die Linke); de Grecia, Stylianos Kouloglou (Syriza); de, Birgitta Jónsdóttir (Partido Pirata). Destacan losMick Barry (Partido Socialista), Lynn Boylan, Eoin ó Broin y Trevor Ó Clochartaigh (Sinn Féin).Uno de los observadores internacionales procede de, Ksenia Svetlova (Unión Liberal / Laborista - Sionista); otro de, Veiko Spolitis (Independiente - antigua Vienotiba). También llegó a Cataluña el ex secretario de EstadoEmil Kirjas (Liberal International); el miembro del Consejo Nacional deAlain Victor Raymond Ficini (HM Horizonte Mónaco); y de, Bodil Valero (Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea).También acudieron a Cataluña para observar el desarrollo del 1-O(Alternativa Galega de Esquerdas - Izquierda Unida) y, que fue elegido como eurodiputado en las elecciones europeas de 2014, en la candidatura de Los Pueblos Deciden. Además, trabajó en el diario Egin y tras el cierre de la publicación, lo hizo en el diario Gara del que fue su director desde 2004 a 2011.Deinvitaron a seis personas: Martina Anderson (Sinn Féin), Joanna Cherry y Douglas Chapman (Partido Nacionalista Escocés), Jill Evans y Hywel Williams (Partido de los verdes de Gales) y Lord Christopher John Rennard (Partido Liberal Demócrata).Otros observadores o acompañantes de éstos que fueron identificados por la Guardia Civil son Paul Wesson, que llegó de un vuelo procedente de Birmingham (Reino Unido); Seamus Martin, de Dublín (Irlanda); Andras Palatitz, de Budapest (Hungría); Charlotte Wagenaar, procedente de Amsterdam (Países Bajos); Chris Cunninghame, de Londres (Reino Unido); Lukasz Firmanty, de Berlín (Alemania); y otros cuyacomo Kira Kaurinkoski, Carlos Albisu, Eduardo Rey, Eduardo Alfaro, Fadoua Chouham Nadifi y Enric Lazanza.Entre los hoteles contratados por estas personas están el Gallery Hotel –que cobra entre 208 y 234 euros por noche–, el Hotel Praktik Bakery –que cuesta entre 61 y 109 euros por noche– y el Hotel Diagonal Centro –que cobra entre 150 y 220 euros la noche–, todos ellos situados en Barcelona.por un valor total deEn algunos de estos establecimientos, como el Galley Hotel, la factura incluyódonde los invitados al referéndum compartieron opiniones, tal y como la Guardia Civil obtuvo del Twitter de la eurodiputada gallega Senra, cuyos mensajes se reproducen en el informe. El instituto armado reseña que tanto ella como sus acompañantesLas conclusiones de este informe fueron tenidas en cuenta en el documento-resumen que fue remitido hace unos días a Llarena parapresuntamente cometida por el Govern de Puigdemont para organizar el referéndum de independencia, y parten del dato de que la Delegación del Gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea empleópara el pago a la institución The Hague Center for Strategic Studies, para que a través de observadores internaciconales se verificara el 1-O.Si bien el contrato lo realizó la delegación del Gobierno catalán ante la UE, la logística de los mismos (traslado, alojamiento y manutención) estuvo, según la Guardia Civil. La lista íntegra de estos observadores no pudo ser determinada en su totalidad debido a la negativa por parte de ese organismo de la Generalitat a facilitar los datos.