El Congreso crea el grupo de estudio de las 'fake news' con críticas de Ciudadanos y el 'plante' de Podemos

Unidos Podemos quiere una subcomisión

Cs: "Intrigas y peleas internas del PP"

La Comisión de Defensa del Congreso ha constituido este martes un grupo de trabajo para estudiar el alcance de la desinformación y las denominadas fake news, aunque sudebido a que Ciudadanos considera que no debe ser éste su espacio de debate y Unidos Podemos ya ha adelantado que no participará en él porque cree que está "teledirigido" por el Ministerio de Defensa y nace con "irregularidades y opacidad", informa Europa Press.La Mesa y portavoces de la Comisión de Defensa se han reunido este martes y han acordado la creación de este grupo de trabajo que comenzará a funcionar cuando finalice la subcomisión que está analizando la situación del personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, previsiblemente, según han confirmado a Europa Press varios miembros del órgano.Un informe de los letrados del Parlamento fue el que apuntó la posibilidad de abordar el asunto de las fake news en un grupo de trabajo debido alen la Cámara. Su funcionamiento será similar al de un órgano parlamentario tradicional, aunque el dictamen de conclusiones al que lleguen los diputados no tendrá carácter legislativo.La propia ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal , fue quien propuso que el Congreso abordara "la guerra de la información", ya que señaló las noticias falsas como "para los sistemas de defensa de las democracias".Este martes, los grupos parlamentarios han presentado ya sussobre la materia, como miembros del Mando Conjunto de Ciberdefensa, la Guardia Civil y la Policía, del Real Instituto Elcano, de la Unión Europea o de la Agencia Española de Protección de Datos, según ha adelantado la portavoz del Grupo Socialista, Zaida Cantera.Sin embargo, el grupo de trabajo nace ya con polémica debido a la decisión de Unidos Podemos de no participar en él "tras detectarque se ha planteado durante la sesión de constitución".Los diputados Juanma del Olmo y Rafael Mayoral han sido los encargados de trasladar esta postura a la Comisión de Defensa, ya que consideran que debería crearsey no "un grupo secreto a espaldas de la ciudadanía"."Es absolutamente inadmisible que la Comisión de Defensa, que tiene que estar destinada a otras cuestiones, vaya a tratar", ha denunciado Mayoral.Para el PP, este plante refleja unde los grupos parlamentarios. "Cuando no me gusta lo que se va a debatir, lo abandono", ha criticado el diputado conservador Ricardo Tarno, que ve "muy llamativo" el "miedo" de Podemos a que se analicen las noticias falsas.Con ello, Tarno tiene la "sensación" de quecuando se niega a abordar este asunto "tan grave" y "su uso para manipular a la sociedad, a la población y con fines que no son los correctos y adecuados".Ciudadanos sí que participará en el grupo de trabajo porque cree que el tema es "de bastante importancia" como para "enredarse" en peleas partidistas, pero coincide en quela desinformación en los medios de comunicación, según han explicado a Europa Press fuentes del partido naranja.Según recuerda Cs, existe desde hace meses unasobre ciberseguridad y fake news en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, mientras que el grupo de trabajo constituido este martes "ni siquiera ha sido aprobado por el Pleno"."Esta insistencia por derivar el asunto a Defensa, más que a la defensa de los intereses nacionales y de la seguridad de los ciudadanos", lamenta la formación liderada por Albert Rivera, que sin embargo trabajará en ello "con el máximo empeño para que sea de utilidad".