El PSC y el PP recurren la delegación de voto de Comín alegando que contraviene el reglamento y al TC

"Claramente contraria a las normas"

El PSC y el PP han recurrido este martes la decisión de la Mesa del Parlament de permitir el voto delegado del exconseller y diputado de ERC, alegando que incumple los requisitos del reglamento de la Cámara y las directrices del Tribunal Constitucional (TC) Así, en su escrito, recogido por Europa Press, los socialistas piden a la Mesa que reconsidere su decisión de permitir este voto delegado y señalan que haberlo hechoLa decisión de permitir el voto se ha tomado este martes con los, y se revisará en una nueva reunión de la Mesa prevista para este miércoles a las 9.00 horas, una hora antes del primer pleno en el que previsiblemente Comín podrá votar.La portavoz socialista en el Parlament,, ya había anunciado la intención de su grupo de recurrir el voto delegado de Comín, como ya hizo el PSC en el caso de Carles Puigdemont (JxCat). Los socialistas consideran que es la vía que pueden agotar para impedir el voto de Comín y descartan acudir al TC, si bien señalan que el propio tribunal podría actuar de oficio con un incidente de ejecución.El PP ha pedido también este martes a la Mesa del Parlament que reconsidere la aceptación de la delegación del voto de Comín, ya que creen que es contraria al reglamento de la Cámara y a las medidas cautelares dictadas por el TC.El texto registrado en la Cámara recogido por Europa Press, sostiene que la delegación del voto de Comín esque el reglamento contempla para delegar el voto porque, a su juicio, no cumple ninguno de los supuestos establecidos.Considera que, a diferencia de los diputados encarcelados, Comínque reconozca su incapacidad de asistir a los plenos de la Cámara.Asimismo, el PP recuerda que los letrados del Parlament emitieron un informe en el que rechazaban la delegación del voto de los diputados en el extranjero, mientras queEn este sentido, se remiten también a la interlocutoria del TC que no permitía la delegación del voto de los diputados "sobre los que pesae ingreso en prisión", y destacan que el Tribunal Supremo mantiene la orden de detención de Comín.Por eso, el PP advierte al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga, por lo que considera que no deberían tramitar la delegación.