Hernando pide a Cs que no "utilice el tema de ETA para atacar al PP": "Lecciones, ninguna"

El portavoz del Grupo Popular,, arremetió duramente este martes contra Ciudadanos por "inventarse sandeces" en materia de pensiones y realizaren relación con los contactos que se están manteniendo con el PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Parlamento. El conservador pidió al partido naranja que no "utilice el tema de ETA para atacar al PP". ". Y menos de alguien que acaba de llegar", resaltó."Ni ruptura de la caja única de la Seguridad Social ni compensación de ningún tipo de beneficios penitenciarios para los de la ETA", afirmó rotundo Hernando en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso.En primer lugar, el dirigente del PP solicitó al partido de Albert Rivera. "Somos nosotros los que garantizamos la unidad de la caja y no nos tiene que venir nadie a decirnos nada", enfatizó, para emplazar a Cs a no "inventarse sandeces" para "intentar hacer política".