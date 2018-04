Cifuentes se convierte en la novena presidenta autonómica que dimite por un escándalo

01.

, que anunció este miércoles su dimisión después de 30 días de que estallara el escándalo de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el mismo día en el que salió a luz un vídeo con imágenes en las que la ya expresidenta madrileña robaba dos botes de crema en un supermercado, se convirtió así en laEstos son, del más reciente al más antiguo, los otros casos de presidentes que no agotaron su mandato al frente de sus respectivos gobiernos autonómicos por motivos ajenos a su gestión política; son. Dimite el 4 de abril de 2017 de la Presidencia del Gobierno de Murcia tras un hipotético acuerdo de la oposición para sacar adelante la moción de censura impulsada por el PSOE, y que propuso al recién nombrado coordinador regional del PP, Fernando López Miras, como sucesor. Sánchez es investigado en el caso Auditorio por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad.Renuncia a la Presidencia de la Junta de Andalucía el 27 de agosto de 2013 tras quince meses en el cargo para preservar a la institución de la "erosión" del caso ERE. Susana Díaz le sucedió en el cargo.Fuepresidente de la Generalitat Valenciana desde 2003. En mayo de 2009 fue imputado por su relación con la supuestatrama de corrupción en el PP del caso Gürtel. El 15 de julio de 2011, tras ser reelegido en mayo presidente de la Generalitat, el TSJCV decretó la apertura de juicio oral contra él y otros cargos de su administración. Cinco días más tarde, presentó su dimisión.Presidente de Aragón entre octubre de 1993 y enero de 1995, dimitió de su cargo por estar procesado en el denominado caso del Sillón. La Audiencia Provincial le condenó en junio de 1995 a 13 meses de cárcel y a seis de inhabilitación por malversación de caudales y falsedad en documento público. Luego, en 1999, la Audiencia Provincial le condenó en esta ocasión por el caso de los Espías a 9 meses de prisión, 2 de inhabilitación y a devolver 90.000 euros. No ingresó en prisión por un cambio en el Código Penal.Presidente de Baleares desde 1983, dimitió en julio de 1995, a los pocos días de jurar su cuarto mandato consecutivo, por el caso Calvia, en el que fue imputado por cohecho por el supuesto cobro de comisiones en la concesión de infraestructura pública, y el caso Sóller, sobre un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación de obras. En 1997 fue absuelto de ambos delitos.Presidente de Murcia de 1984 a 1993, dimitió tras un informe del Tribunal de Cuentas que había detectado "anomalías contables" en relación con la compra por su Gobierno de la finca Casa Grande. Con posterioridad, este tribunal le exculpó de cualquier anomalía contable en esta operación.Presidente de Navarra desde mayo de 1985, dimitió en julio del año siguiente tras ser imputado por un supuesto cohecho en la trama navarra del caso Roldán. En 2004, la Audiencia Provincial de Navarra le absolvió por la prescripción de los hechos.Presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y el 29 de octubre de 1986, presentó su dimisión al ser imputado por una querella presentada por once trabajadoras de la empresa textil de la que era propietario. En 1990, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le absolvió. Esta sentencia fue confirmada por el Supremo en 1993.