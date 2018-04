El PSOE dice que el PP optó por ajusticiar en público a Cifuentes: "Huele a mafia nauseabunda"

Lo de hoy de Cifuentes huele a mafia nauseabunda. Un vídeo de hace 7 años. Lo sacan hoy en el medio que eligen habitualmente para darse las navajadas y los tiros en la nuca. No han tenido valor para hacerla dimitir y la ajustician en público. Da asco y mucho miedo. — Oscar Puente (@oscar_puente_) 25 de abril de 2018

Mantener la Comunidad de Madrid

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, considera que el PP no ha tenido "valor" para hacer dimitir a la hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y ha optado por ajusticiarla en público, lo que, desde su punto de vista, "".Así lo ha denunciado Puente en un mensaje de su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, que ha escrito al hilo del vídeo publicado este miércoles por OKDiario un vídeo en que se ve cómo habría sido sorprendidaen 2011."Lo de hoy de Cifuentes huele a mafia nauseabunda. Un vídeo de hace 7 años. Lo sacan hoy en el medio que eligen habitualmente para. No han tenido valor para hacerla dimitir y la ajustician en público. Da asco y mucho miedo", reza el tuit escrito por Puente antes de que Cifuentes anunciara su dimisión.También el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sin decirlo expresamente, ha dado a entender que el vídeo es una filtración que procede del propio PP para empujar a Cifuentes a dimitir y poder mantener así el poder en la Comunidad de Madrid. "Hay un relevo de la señora Cifuentes a la manera del PP. No le importa ensuciar todo ycon esta imagen de los representantes políticos", ha señalado Ábalos.En una comparecencia ante los medios, Cifuentes ha explicado que, pero que tenía intención de anunciarlo el próximo 2 de Mayo, tras los actos institucionales por el Día de la Comunidad de Madrid.Sin embargo, ha adelantado su anuncio porque considera que, con la publicación de este vídeo, se ha dado un "paso más" en la "campaña de acoso y derribo" que se puso en marcha contra ella hace "bastante tiempo" y que dejó de ser "política para convertirse en personal". Además, ha deslizado que "la" de la que ella ha hecho gala "tiene un precio".