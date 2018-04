El PSOE pide a Ciudadanos apoyar una investidura de Gabilondo si la moción decae con la dimisión de Cifuentes

@abalosmeco: La alternativa en Madrid no puede ser más PP. Nosotros hicimos nuestros deberes y presentamos una moción de censura hace veinte días. Y Cs está jugando electoralmente @equipoGabilondo @psoe pic.twitter.com/kmP8WrAvtg — PSOE Congreso (@gpscongreso) 25 de abril de 2018

Un voto por la decencia

Gabilondo insta a convocar la moción "inmediatamente"

Señora presidenta de la @asambleamadrid , @palomaadrados ,convoque ya el Pleno para debate y votación de la moción de censura. La situación es insostenible pic.twitter.com/t51Kf4BAgU — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) 25 de abril de 2018

del portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid,, en caso de que la moción de censura promovida por su partido decaiga ante la eventual dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.Así lo puso de manifiesto el secretario de Organización del PSOE,, en rueda de prensa en el Congreso, donde apuntó que si Cifuentes acaba dimitiendo, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, tendrá que abrir unaSi los de Albert Rivera se opusieran a hacer presidente de la Comunidad a un representante del PP y, a Gabilondo, Adrados se vería obligada a proponer al socialista candidato a la investidura, según la reflexión que hacen los socialistas.Por eso hace días el líder del PSOE,, aunque eso supusiera que la moción de censura decayera. En realidad, los socialistas siempre creyeron que Cifuentes se iría antes de que venciese el plazo para votar la moción de censura, el 7 de mayo, porque el PP no puede arriesgarse a perder la Comunidad de Madrid.Pero hasta este miércoles no habían expresado su intención de aspirar a una investidura de Gabilondo porque, lo que les brindaría la oportunidad de dejar en evidencia el supuesto afán regenerador de los naranjas.En cambio, el número tres del PSOE dejó claro este miércoles la intención de su partido de intentar una investidura de Gabilondo por la necesidad de regenerar la vida política madrileña yen un territorio donde esta formación se vio involucrada en varios casos de corrupción.", alertó, antes de instar a Ciudadanos a que abandone el "tacticismo electoral" porque la situación política en Madrid ya no es una cuestión de partidos, sino de "pura regeneración democrática".", subrayó refiriéndose a que al PSOE le bastaría tener un voto de Ciudadanos para que Gabilondo sumara mayoría absoluta, ya que en principio cuenta con el apoyo de Podemos.Si Gabilondo fuera propuesto candidato a la investidura y no alcanzara la mayoría absoluta,, es decir, con más votos a favor que en contra, según establece el procedimiento de elección del presidente de la Comunidad fijado en el Estatuto de Autonomía.El secretario de Organización no concretó si PSOE y Ciudadanos se sentaron a hablar de esta posibilidad de investir presidente a Gabilondo, aunque indicó que para la formación naranja esta propuesta de los socialistasÁbalos, sin decirlo expresamente, dio a entender que el vídeo que muestra a Cifuentes tras ser descubierta robando unas cremas en un hipermercado en 2011, cuando era diputada en la Asamblea de Madrid, es unay poder mantener así el poder en la Comunidad de Madrid."Hay un relevo de la señora Cifuentes a la manera del PP.con esta imagen de los representantes políticos", señaló.El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid,, instó este miércoles a la presidenta de la Asamblea ade censura tras la publicación del vídeo.En un vídeo difundido a los medios de comunicación, el socialista sostiene que. "Estamos ante un clima de tensión y se exige que se dirima este asunto con celeridad por responsabilidad y generosidad con la presidenta Cristina Cifuentes", manifestó a continuación.Para Gabilondo, no se puede llegar "en estas circunstancias" a la fiesta del Dos de Mayo, que se celebra el próximo miércoles en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.