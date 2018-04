Los militares saldrán a la calle el 12 de mayo para denunciar precariedad: "Hay dinero para armas pero no para personal"

Soldados con sueldos de 900 euros

Cinco asociaciones militares han convocado una concentración el próximo 12 de mayo ante el Ministerio de Defensa para denunciar la situación de "precariedad" que, sostienen, sufre el personal de las Fuerzas Armadas y reivindicar, informa Europa Press.En una insólita unidad,—sólo falta una de las asociaciones militares— han unido fuerzas para sacar a los militares a la calle ante la "inacción" de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal . La movilización está convocada para el sábado día 12 de mayo a las 12.00 horas frente al Ministerio.Representantes de las cinco asociaciones han leído este jueves un manifiesto en el que avisan de que. "Los hombres y mujeres militares, miembros de las Fuerzas Armadas, tenemos como uno de los valores que se nos reconocen el de la abnegación, al que ahora también añadimos el de la paciencia. Abnegación que se ha saturado y paciencia que ha llegado a su límite", avisan.Esas asociaciones representan aproximadamente a—el diez por ciento de miembros de las Fuerzas Armadas—, aunque esperan que se sumen a la movilización también militares que no están afiliados, sus familias y dirigentes de otros sindicatos, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e incluso de partidos políticos.La ruptura entre las asociaciones militares y el Ministerio fue visible ya este miércoles en el Consejo de Personal de la Fuerzas Armadas (COPERFAS), que presidía la propia Cospedal y al que. Sólo estuvo presente ASFASPRO (la asociación que no se ha sumado a esta movilización), que creyó conveniente asistir para poder exponer en el foro su "malestar" por los "escasos avances" en política de personal.El manifiesto, leído este jueves por el representante de AUME, Jorge Bravo, denuncia que los militares sonde la Administración y las diferencias salariales con policías y guardias civiles serán ahora aún mayores tras el acuerdo de equiparación con las policías autonómicas."Un soldado de media cobra 900 euros y conduce", han recordado denunciando que a los militares no se les remunera la disponibilidad permanente, las guardias o los excesos de horas.También ponen el foco en la situación de los militares temporales que tienen que abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años y laque aseguran que contiene el plan de orientación laboral en el que trabaja el Ministerio.Entre sus reivindicaciones también está la, la carrera militar que "se encuentra en un callejón sin salida" o la ausencia de presupuesto para personal. "Resulta un menosprecio que la ministra anuncie partidas presupuestarias por valor de diez mil millones de euros para compras de armamento y no se destinen nuevos presupuestos para atender todas las deficiencias de personal —han insistido—. Hay presupuesto para armas , pero para el principal elemento de las Fuerzas Armadas no hay nada".