El Congreso rechaza las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos gracias al PNV

No hubo el empate que se esperaba

A partir del 21 de mayo, prueba definitiva

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 superó este jueves su primer examen parlamentario alque buscaban la devolución de las cuentas., que en el debate se situó entre los partidarios de tumbar las cuentas, acabó votando a favor de que el texto siga su curso, lo que facilitó el trámite y ha. No obstante, su diputado, Pedro Quevedo, aseguró que el voto a favor de los PGE fue involuntario.A favor de continuar la tramitación del proyecto, que también apoyaron en su día la investidura de Mariano Rajoy, y este miércoles se unió a ellos el PNV.El caso es que juntos sumaron 176 votos, doblegando a los partidarios de devolver el proyecto al Gobierno:, que se quedaron en 174. No se produjo el empate que se esperaba y las enmiendas de totalidad fueron derrotadas.A lo largo de dos días, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue batiéndose con cada grupo de la oposición en este debate de totalidad y, a partir de ahora, el proyecto entrará en unade cada una de sus secciones.El Gobierno y el PP confía en poder controlar su tramitación tanto en fase de ponencia como en la Comisión de Presupuestos, donde no está representada toda la oposición, peroen el Pleno del Congreso sobre cada una de las secciones (las cuentas de cada ministerio).En esa semana definitiva, entre los días 21 y 24 de mayo,, y sólo con perder las cuentas de un ministerio determinado, todo el proyecto presupuestario se desplomaría. Por tanto, de nuevo no valen ni errores ni ausencias.Para entonces, el Gobierno confía en confirmar el respaldo del PNV y de UPN, que aún no dieron el sí a las cuentas, y espera recabar el voto de Nueva Canarias, socio electoral del PSOE, con el que ya logró aprobar los Presupuestos de 2017, así como los acuerdos del techo de gasto para 2018 el pasado mes de junio. De esta forma,distintas para sacar adelante los segundos Presupuestos de un Gobierno en minoría de Mariano Rajoy.Si los Presupuestos concluyen con éxito su tramitación en el Congreso,, si bien en la Cámara Alta el PP se garantiza la aprobación al contar con