¡Los jueces machistas son los terroristas! ✊ pic.twitter.com/iJFPgBSlG0 — Comisión 8 de Marzo Madrid (@FeminismosMad) 26 de abril de 2018

Concentraciones en todo el país

Concentració a la plaça de Sant Jaume de rebuig a la sentència de l'Audiència de Navarra pel cas de #LaManada. #BCNantimasclista pic.twitter.com/GizlXYjhnu — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) 26 de abril de 2018

El movimiento feminista improvisa concentraciones ante la sentencia de #LaManada y en Bilbao se lía esto. La revolución está en nuestras manos, amigas. #GoraBorrokaFeminista pic.twitter.com/qr171iUo2b — Irantzu Varela (@IrantzuVarela) 26 de abril de 2018

Santiago de Compostela en pé pic.twitter.com/UaQvZyZS6L — Nanana (@Nanana10228456) 26 de abril de 2018

se concentraron este jueves frente al Ministerio de Justicia en Madrid para mostrar su, por la que condenaba a nueve años de cárcel a los cinco integrantes de La Manada por abusos sexuales a una joven durante los Sanfermines de 2016, pero les absolvía de los delitos continuados de agresión sexual, robo con violencia e intimidación y contra la intimidad, salvo a uno de ellos, al que castigaba también por el hurto del teléfono de la víctima.A las 20.00 horas, miles de personas, que fue una de las consignas más escuchadas junto con “No es abuso, es violación”, “Si no nos matan, no nos creen”, “Si no digo nada, también es violación” o. Una calle que a lo largo de la tarde se fue haciendo pequeña para los asistentes, que finalmente recorrieron también Gran Vía y tomaron la plaza de Sol.El apoyo de los manifestantes a la víctima quedó patente desde los primeros instantes de la concentración. Especialmente sonoros fueron los gritos de, recuperado de la protesta que tuvo lugar el pasado mes de noviembre también frente al Ministerio de Justicia, después de que el juez del caso aceptase un informe realizado por detectives privados sobre la vida privada de la víctima que concluía que siguió haciendo vida normal, al tiempo que rechazaba admitir unos mensajes de Whatsapp de los cinco acusados en los que podría haber indicios de otro caso de acoso sexual., para que sepa que no está sola y para pedir justicia y que echen de este sistema a todos los jueces machistas”, expresó Elena. “Es una vergüenza. No tenemos por qué salir a la calle con miedo y no queremos que nuestras hijas lo hagan”, consideró otra asistente, Carmen. “Es una vergüenza que unos jueces digan que simplemente por estar en silencio, sometida, eso no es violación. No es justicia”, remachó Rafael.Numerosas pancartas mostraban también su repulsa a la decisión judicial de no considerar lo ocurrido una agresión sexual, por no apreciarse, a juicio de los magistrados, violencia ni intimidación. “Nosotras somos La Manada. No es abuso, es violación”, rezaba la pancarta del movimiento feminista madrileño.o “No es no”, reclamaba otras dos. Otro cartel hacía mención a las recientes condenas a presos y tuiteros:No faltaron tampoco apelaciones directas a los jueces: “Jueces machistas fuera del juzgado”,“A esos jueces inhabilitación”, fueron los gritos más escuchados en este sentido. En este sentido y de forma paralela a las reivindicaciones físicas, más de 180.000 personas han firmado una petición en Change.org en la que piden la inhabilitación de los magistrados encargados de dictar sentencia en el juicio.Tras conocerse la sentencia este jueves, colectivos y asociaciones feministas convocaron, como Berlín, Lisboa, Londres y Bruselas.Así, miles de personas,, se congregaron en ladesde antes de las 19.00 horas, momento en el que estaba convocada una concentración frente al Ayuntamiento, que desplegó un lazo morado en la fachada, junto al amarillo en defensa de los presos independentistas. La concentración derivó en una manifestación que avanzó por Via Laietana y llegó ante la estación de Francia sobre las 20.00 horas, para luego avanzar hacia la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que alcanzaron sobre las 21.00 horas, informó Europa Press.Miles de personas se concentraron asimismo ante los juzgados de laspara mostrar su "indignación" por la sentencia. La concentración de Bilbao, a la que acudieron 10.000 personas según fuentes municipales, colapsó el tráfico en las calles adyacentes.Multitudinaria también fue la concentración que recorrió el centro de València. Los manifestantes se congregaron a las 19.00 horas de la tarde frente al Ayuntamiento de la capital valenciana con proclamas de, “No es abuso, es violación”, “No es no” o “La Manada somos nosotras”. Más de mil personas, 1.600 según Delegación del Gobierno en Aragón, se manifestaron desde el, sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), hasta la plaza del Pilar para protestar contra la sentencia.Miles de personas respondieron también a la llamada de los movimientos feministas en Galicia. En Santiago, lase llenó de participantes, liderados por una pancarta con el mensaje:Lafue igualmente escenario de una gran concentración en la que se mostró su desacuerdo con la decisión judicial al grito de