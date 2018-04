La reforma del Código Penal, "a los expertos"

La ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular,, ha afirmado este viernes que tras leer la sentencia a La Manada , que no le gusta, "es un momento para hacer una reflexión" sobre el modo en que está tipificada la violencia sexual en España."Quizá haya que empezar a pensarseo cómo está configurado en nuestro derecho la agresión sexual y el abuso sexual, qué se considera violación y qué no. Es un momento para hacer una reflexión y quizá podríamos hacerlo", ha comentado en declaraciones a la Cope recogidas por Europa Press.Cospedal, que ha leído la sentencia aunque "demasiado rápidamente", ha afirmado que "como persona, como ciudadana y como mujer", que condena a los cinco a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado, que no de agresión sexual porque entiende que no se dieron los requisitos de intimidación y violencia que exige para ello el Código Penal., humanamente, de todo punto de vista", ha dicho sobre la sentencia, para incidir en que los hechos probados describen "una salvajada en la que ninguna mujer está a gusto" y en la que "no se puede decir que una mujer no se sienta intimidada"."Se trata de la calificación de un tipo penal, si es uno o es otro. A mi, que la sentencia les imponga, me gustaría que fueran más, pero son nueve años de prisión y afortunadamente hay recursos, que es en lo que tiene que trabajar las acusaciones particulares y aquellos que defienden la posición de la víctima, que de ninguna manera quiso ese comportamiento", ha añadido.El ministro de Asuntos Exteriores,, ha mostrado este viernes sude la Audiencia de Navarra y ha preferido no pronunciarse sobre una posible reforma del Código Penal, algo que deja "a los expertos".En declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, el jefe de la diplomacia española ha dicho respetar "como siempre" las decisiones judiciales., ha contestado cuando ha sido preguntado por si es necesario reformar el Código Penal.