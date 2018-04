El Gobierno valorará si es necesario actualizar los delitos de abuso y agresión sexual

El Gobierno de Mariano Rajoy valorará si es necesario actualizar el ordenamiento jurídico para la, después de la sentencia que condena a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso, pero que les absuelve de agresión.Así lo adelantó este viernes el portavoz del Gobierno,, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha informado de que se ha puesto en contacto esta mañana con la sección penal de la comisión general de codificación para valorar si la tipificación de estos delitos que datan de del Código Penal de la época de Felipe González, 1995, está convenientemente reflejada en nuestro ordenamiento jurídico o es preciso una actualización de las mismas", señaló, según informa Europa Press.El ministro sostuvo que el Gobierno acata y respecta la sentencia de la Audiencia de Navarra, pero subrayó que esta no es firme, que caben recursos y recordó que la Fiscalía ya ha anunciado uno., dijo para recordar el pacto de Estado contra la Violencia de Género.Ya en el turno de preguntas, el portavoz del Ejecutivo, recalcó que modificar el Ley Orgánica del Código Penal requiere "consenso" de los grupos. E insistió en que la violencia de género escon la que hay que acabar.Poco antes, la secretaria general del PP y ministra de Defensa,, ya había abierto la puerta a una modificación legislativa en este sentido.En una entrevista concedida a la Cope, Cospedal, admitió que los nueve años de prisión impuestos a los miembros La Manada"Como persona, como ciudadana y como mujer me cuesta asumir el contenido de la sentencia", dijo añadiendo que lo ocurrido en los Sanfermines de 2016 fue una "salvajada" y "una situación en la que ninguna mujer está a gusto".Méndez de Vigo no quiso pronunciarse sobre si, como Cospedal, considera que nueve años de prisión son "pocos". El Ejecutivo, dijo, acata ylas decisiones judiciales. No obstante, recalcó, que la sentencia no es firme y ya han anunciado recursos.