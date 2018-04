Granados sobre el vídeo y la dimisión de Cifuentes: "Si buscas venganza cava dos fosas"

El exsecretario general del PP Francisco Granados ha manifestado este viernes, tras una nueva declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye Púnica , que sintió "tristeza" por lo ocurrido con la expresidenta de la Comunidad de Madrid—en alusión a su dimisión tras difundirse un vídeo en la que se la veía hurtando cremas en un centro comercial— y no está "nada contento" con ello, a pesar de que la exmandantaria le ha "insultado" y ha sido injusta con él. Ha añadido, sin embargo: "Hay una frase que me gusta mucho,", informa Europa Press."Cualquier persona de bien no se puede alegrar ni sentirse bien con las imágenes que hemos visto estos días y menos aún si es una persona a la que conoces", ha manifestado. ", sobre todo porque creo que ningún ser humano se merece estar expuesto en una situación tan bochornosa", ha añadido.