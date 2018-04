La presidenta de la Audiencia de Navarra: hay que esperar a que el Supremo "clarifique conceptos" como la intimidación

Intimidación

"Fronteras sutiles"

Críticas

La presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra y miembro del Grupo de Expertos del CGPJ en violencia doméstica y de género, Esther Erice, creea que haya una sentencia firme sobre el caso de La Manada, tras la sentencia que ha considerado que ha sido abuso sexual, pero no agresión sexual, y considera que el Tribunal Supremo clarificará conceptos como el de intimidación , que es el que ha planteado duda, y sobre lo que se "arrojará luz". Además, ha señalado que las mujeres "se pueden sentir, no solo seguras, sino incluso satisfechas de la reacción que hay de apoyo" de la sociedad.En un entrevista concedida a Radio Euskadi , recogida por Europa Press, Erice ha afirmado que hay queporque, "después del enjuiciamiento, tiene una trayectoria que será el recurso de apelación, en el que se pueden volver a valorar los hechos y el derecho, y luego, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre también la aplicación del Derecho", ha indicado.A su juicio, éste "es un recorrido interesante porque estos tipos son complejos". "No se puede olvidar que, desde que se aprobó ese Código Penal en 1995, ha tenido cuatro reformas. Es decir,, ha añadido.Por ello, cree que "será útil para toda la ciudadanía y para la aplicación del Código Penal, además de para las personas implicadas, fundamentalmente, ver cómo se hace esa interpretación y cómo se asientan conceptos por el Tribunal Supremo, que es quien, en definitiva, los va a asentar"., ha añadido.A su entender, "se ha planteado", que es "el anuncio de un mal futuro, injusto y posible que se va a infligir por cualquier modo a la persona que recibe ese mensaje". "Ahora bien, en esta figura de la intimidación hay aplicaciones muy conflictivas", ha apuntado.Según ha explicado, "por ejemplo, ha habido conflicto cuando la persona que sufre una situación de intimidación o próxima a la intimidación, desiste de la resistencia por considerar que la agresión es inevitable, y"."Ha habido también mucho problema, y lo ha desarrollado la doctrina jurisprudencial, sobre. No se hace una intimidación directa, pero el contexto, la intimidación ambiental, implican las razones para creer que se puede sufrir este mal", ha dicho.Esther Erice ha indicado que ", lo va haciendo el Tribunal Supremo conforme dicta las sentencias en los casos concretos, sabiendo también que no hay dos casos iguales". "Pero sí que sienta una doctrina que es interesante", ha considerado.La presidenta de la Audiencia navarra ha precisado que, en esta sentencia, "se ve el uso o la utilización de dos figuras: la intimidación, por una parte, que plantean las partes de la acusación, y luego, se habla también de prevalimiento,, que es valerse de una superioridad que se conoce claramente para lograr una inhibición de la persona que la sufre en una situación de superioridad manifiesta que coarta a otro", ha manifestado.En su opinión, "tiene". "El Tribunal Supremo ya ha expresado que no exige que se ponga en riesgo la integridad física de la víctima para apreciar que existe una intimidación", ha apuntado.Erice ha señalado que, en el relato de hechos de la sentencia, "se ha hecho un trabajo exhaustivo", y cuando se entra en la fundamentación jurídica, que es la aplicación técnica, "es quizá cuando pueden surgir estas dudas que los tribunales posteriores irán precisando"."No sé si los cambiarán o no, pero que precisarán los conceptos y, sí, porque será la cuestión que se dilucidará y se pondrá sobre la mesa", ha dicho.Para la magistrada, las sentencias "están sometidas a crítica y siempre que se haga por los cauces adecuados, l". "No me preocupa especialmente. Siempre que sea adecuadamente, la sociedad puede opinar, lógicamente. Porque, además de las partes implicadas, es toda la sociedad la que está afectada por la aplicación que se hace por el Derecho Penal", ha añadido.La presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra ha insistido en que ", definitiva que se ejecutará y, para eso, queda todavía una trayectoria". "Una cosa es que la sociedad tenga todo el derecho de expresar, dentro de los cauces establecidos o admisibles, su opinión y otro que hayamos llegado al punto final. No hemos llegado al punto final", ha indicado.Esther Erice cree "esto afecta a las mujeres especialmente, pero, porque este tipo de delitos, aunque en pocas ocasiones, también lo sufren los hombres, y el concepto es igualmente difícilmente de aplicar"."Las mujeres de nuestra sociedad están en un momento en que sientenhacia este tema. Sienten que hay más apoyo social que en otras épocas pasadas y que todos estamos interesados en conseguir una vida libre de violencia para las mujeres, incluida una seguridad pública y una tutela de sus derechos fundamentales", ha indicado.En este momento, según ha explicado, "la prevención funciona, la investigación funciona", y se ha avanzado "mucho". ", en la medida de los posible, el daño causado cuando hay delito. En estos casos, todavía estamos en ese camino, no hemos terminado", ha subrayado.Tras señalar que ahora "la respuesta social no es la misma que era hace diez o veinte años, sino muchísimo mayor ", ha añadido que hay que ", que todavía, en este difícil equilibrio de derechos, porque los imputados también tienen derechos, es un camino que todavía no se ha terminado"."Creo que las mujeres se puedan sentir, no solo seguras, sino incluso, de la preocupación que existe del legislador y, en general, en el Poder Judicial", ha concluido.