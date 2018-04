La víctima de 'La Manada' aún no ha decidido si recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra

El abogado de la joven madrileña que fue agredida en los Sanfermines de 2016 por los cinco integrantes de La Manada,, ha avanzado este viernes que aún no sabe si su defendida querrá recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que ha condenado a los cinco poa nueve años de cárcel."Tenemos que hablar con ella para ver si quiere recurrir. Nosotros somos de la opinión de que, pero en un caso como este es más conveniente que nunca hablar con nuestra clienta", ha señalado en declaraciones a Cope recogidas por Europa Press.Bacaicoa considera que de la sentencia, "" es la consideración que hicieron los magistrados del robo del móvil que sufrió la víctima, ya que discrepa con el resto del contenido, que rebaja de agresión a abuso sexual los hechos probados porque entiende que no medió violencia ni intimidación, condiciones que el Código Penal fija para tipificar las agresiones."Si a partir de ahora para acreditar el no consentimiento de la víctima de un delito estacon riesgo de además de ser agredida sexualmente, que sea violentada de una manera todavía más grave, físicamente y con peligro de su vida, es rizar el rizo", ha afirmado el letrado.Sobre el voto particular del juez que pedía absolución y enmarcaba la situación en una relación sexual consentida y con", Bacaicoa ha señalado que "ese magistrado "tiene una mentalidad que puede ser peligrosa" y que ya conocían "todos" los implicados en la causa, pues es sabida su posición sobre los abusos y las agresiones en el Palacio de Justicia de Navarra.