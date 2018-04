El juez Ricardo González pidió la absolución de 'La Manada'

El tribunal responsable de dictar la sentencia del juicio de La Manada entiende que no existió violencia e intimidación. Alba Mariño, una joven de Vigo, ha iniciado en la plataforma Change.org una petición dirigida al Tribunal Supremo y al Ministerio de Justicia que pide laque componen el tribunal El texto del requerimiento en Change.org afirma que "en un país en el que tenemos untan grave, no podemos permitirnos jueces y magistrados que consideren que para que exista agresión sexual no basta con que 5 hombres agredan a una joven indefensa y en estado de embriaguez a la que, posteriormente abandonaron y robaron el teléfono para que pudiese ser auxiliada".La sentencia de La Manada ha supuesto la irritación y cabreo no solo en los exteriores de la Audiencia Provincial de Pamplona, sino que el descontento se ha materializado en protestas en la mayoría de ciudades de España, con lemas como "o "No es un caso asilado, se llama patriarcado", dentro de unas movilizaciones que siguen la estela de las protestas del 8M. El objetivo de al petición era el de conseguir 50.000 firmas pero los apoyos se han incrementado hasta lasAlgunas de las razones para firmar que se pueden ver en la plataforma argumentan que es "otra sentencia más que roza la sinrazón de lo que se viene llamando justicia"; "Por dignidad"; y otras claman por la necesidad de "Despatriarcalizar la justicia ya".Uno de los puntos que más ha indignado ha sido el contenido del voto particular emitido por el magistrado Ricardo González , que entiende que no hubo ni violación ni abuso sexual. En el texto afirma que en los vídeos grabados por los acusados sólo observa a cinco hombres y una mujer practicando "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo".