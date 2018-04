El filósofo Emilio Lledó rechaza la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid por el escándalo del máster

El filósofopor el escándalo del máster de Cristina Cifuentes . El también miembro de la Real Academia Española y premio Princesa de Asturias de Humanidades ha hecho declaraciones a El País en las que asegura que ""."No me apetece para nada por estas concretísimas circunstancias", ha expresado Lledó en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, en las que ha afirmado que si no se hubiera dado esta polémica en la Comunidad hubiera aceptado la Medalla.En este punto, el filósofo ha recordado que "; el indecente no puede gobernar un país, porque el indecente que tiene poder sobre los demás es terrible".Emilio Lledó ha recordado que vivió la Guerra Civil en Vicálvaro, y aún recuerda el madrileño cartel de No pasarán., ha apuntado a continuación sobre su relación con Madrid.Según informó El País, el filósofo conoció la propuesta de manera extraoficial cuando aún no había estallado la polémica, pero sí se conocía cuando recibió la llamada de la Comunidad para comunicarle la decisión del galardón. "", relata Lledó, que explica que su compromiso con la universidad le ha impedido aceptar el premio.Lledó fue catedrático de instituto y de Universidad. Nació en Sevilla en el año 1927 y, tras licenciarse en Filosofía en Madrid, recibió una beca de la Alexander von Humboldt Stiftung y más tarde consiguió una plaza universitaria en la ciudad alemana de Heidelberg.La Comunidad de Madrid entregará este año las Medallas de Oro del Dos de Mayo al, así como las Medallas de Plata a la Unidad de Trasplante Cardíaco Infantil del Hospital Gregorio Marañón y a la actriz Gemma Cuervo.