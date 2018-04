Puigdemont descarta hacer planes de futuro porque puede estar "muchos años en el exilio"

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , reconoció este sábado que no quiere hacer planes de futuro porque"La opción más realista es no tener un plan para el futuro.. Esto quiere decir que mi futuro será claro: décadas en prisión. Si no, probablemente pasaré muchos años en el exilio", aseguró en una entrevista en la revista británica The Times Magazine recogida por Europa Press.Puigdemont afirmó que desde el extranjeromientras que en la cárcel se convertiría en "un rehén sin libertad de expresión, sin libertad de movimiento", que ahora sí que tiene y dice que la utiliza para defender su situación y criticar la actuación del Estado.Asimismo, reivindicó que: "No soy un fugitivo. No estoy viviendo una vida clandestina. Soy presidente. Tengo que reunirme con gente, actuar. No vivir en la oscuridad".También rechazó que sea un mártir y explicó que: "No poder besar a mis hijas cada noche, no explicarles cuentos... Es imposible acostumbrarse a esta situación".