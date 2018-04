Catalá, sobre el magistrado que emitió el voto particular: "Todos saben que tiene algún problema singular"

"Algunos expedientes"

El ministro de Justicia,, aseguró este lunes que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en los profesionales de la justicia en la comunidad autónoma en general, "todos saben" que el juez que dictó un voto particular en el caso de La Manada, Ricardo González,"Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares.", señaló en declaraciones a Cope recogidas por Europa Press.Catalá reconoció que no conoce a ese juez personalmente, pero insistió en que "todos lo saben, los jueces". "Hay 5.400 jueces magníficos profesionales pero como en todas las corporaciones,", señaló."El Consejo tiene una labor de organización y tutela de la carrera judicial –prosigue Catalá–. Es un asunto muy delicado e insisto en que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en Navarra conocen muy bien esta situación y".No se trata, según matizó, de decirle al CGPJ "que sancione a un juez por emitir un fallo o un voto particular", algo que hace "en ejercicio de sus funciones", pero sí de recordar que "" y "en eso el Consejo tiene una responsabilidad".En esta línea, afirmó que sería por su parte una frivolidad afirmar sin más datos, que ese juez debería estar inhabilitado e incidió en que "la labor del Consejo es asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades". "Esa labor la tiene que ejercer.", añadió.Además, Catalá criticó el voto particular que emitió este magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra y en el que pedía la libre absolución, puespor el que condenaba el resto del tribunal."Una sentencia de 140 folios no puede tener 200 folios de voto particular con, que es lo que yo creo que ha generado el revuelo social. En eso se podía haber actuado preventivamente y en eso el consejo tiene una responsabilidad", reiteró.En cuanto a la tipificación de los delitos contra la libertad sexual, Catalá explicó que su encargo a un grupo de expertos en derecho penal de revisar el Código Penal para estudiar una mejora, no es legislar en caliente sino. "Son temas muy delicados pero seguramente si ese texto estuviese mejor redactado evitaríamos otros conflictos", apuntó.. Van a tomarse su tiempo, van a reunirse las horas que hagan falta y harán una propuesta que los grupos políticos valoraremos y consideraremos si merece una reforma legislativa. Yo aquí no veo precipitación ni legislación en caliente en el sentido de movida por las emociones", señaló.