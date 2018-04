CCOO y UGT convocan más de 70 manifestaciones en España para pedir salarios y pensiones dignas

Llamamiento masivo a la movilización

La Comisión 8M apoya las movilizaciones

CC.OO. y UGT organizaron para este martes, Día Internacional del Trabajo,con el fin de intentar pedir reclamar, según informó Europa Press.Bajo el lema Tiempo de ganar: Igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas que fue el elegido para este 1º de mayo, los sindicatos quieren aprovechar esta marcha para romper el confort de las organizaciones empresariales y para trasladarle al Gobierno y a la patronal que,En concreto, tanto el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, como el de UGT, Pepe Álvarez, dejaron claro durante la presentación de la marcha del 1 de mayo que "o de manera inmediata el diálogo da resultado y las mesas que hay abiertas con el Gobierno y la patronal empiezan a tener vida y se empiezan a solventar los problemas o este 1 de mayo sería elpara recuperar los derechos perdidos".Además, ambos coincidieron en que las reivindicaciones del 1 de mayo son "muy comprensibles" yAsí, los sindicatos piden unaa través del acuerdo de negociación colectiva con la que se recupere el poder de compra e incluso la eficacia económica,Los dos secretarios generales encabezarán la manifestación en Madrid, que partirá a medio de la Plaza de Neptuno y finalizará en la Puerta del Sol, donde ambas organizaciones sindicales leerán el manifiesto de la marcha.Este será elcomo secretario general de CCOO, después de que Fernández Toxo le diese el relevo en el último Congreso Confederal celebrado por el sindicato.A la marcha para luchar contra la creciente precariedad y desigualdad laboral y para pedir un aumento de salarios y el reparto de la riqueza, también está previstoTanto el secretario general de CCOO como el de UGT resaltaron que este primero de mayo tiene "siempre sentido", pero que especialmentepor diferentes reivindicaciones."Llamamos a los trabajadores, a los pensionistas y a los ciudadanos de España a inundar las calles el 1 de mayo, porque somos conscientes de que las movilizaciones son laen nuestro país hoy más que nunca", según dijo Pepe Álvarez, de UGT. "Lo que ha ocurrido en 2017 y en los meses que llevamos de 2018 pone de manifiesto que la sociedad vive una situación de disconformidad múltiple", añadió.Negó además que el sindicato haya perdido "el pulso de la calle", aunque reconoció que a las organizaciones sindicales les queda. "Yo creo que no hemos perdido el pulso de la calle, es una pregunta que se repite desde hace tiempo, pero estamos mejor que estábamos. Los sindicatos necesitamos entroncarnos plenamente con la sociedad, pero sería estúpido no reconocer que nuestra relación con la sociedad tiene que mejorar", señaló.Por su parte, Sordo, de CCOO, resaltó que España llevaba mucho tiempo sin tener unas condiciones como las que hoy existen desde el punto de vista de la movilización. En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, advirtió de que España lleva creciendo cuatro años consecutivos y, sin embargo,. "Creo que esto exige cambiar algunas de la reformas estructurales que se hicieron en la crisis. Es el gran objetivo del sindicato y vamos a ver si el 1º de mayo es un punto de inflexión en un proceso de movilización creciente", apuntó.Además, a propósito de las protestas de los pensionistas, el líder de CCOO subrayó que el sindicatoy recordó que el primer acto público en el que participó como secretario general del sindicato fue una de las marchas "dignas" por las pensiones organizadas por CCOO y UGT.También negó que el sindicato no se movilizara en favor de las mujeres el pasado 8 de marzo, pues convocó junto a UGT paros de dos horas y él mismo lleva 20 años acudiendo a las manifestaciones del 8 de marzo. "", lamentó.La Comisión 8-M, convocante de la huelga feminista del pasado 8 de marzo,de género ante la movilización del 1 de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores, una manifestación que la comisión apoya, aunque"Sí estamos de acuerdo en las reivindicaciones, pero", señaló la portavoz de la Comisión 8-Men declaraciones a Europa Press. Eso sí, acudirán a la movilización todas las feministas integrantes de la comisión que quieran, pero lo harán "a título individual".Según explicó, la Comisión 8-M "no se desmarca" de esta movilización por el día de los trabajadores "porque es una cuestión importante". Sin embargo, defiende que la brecha salarial "no es nada más que una pequeña parte de la igualdad": "", subrayó.En este sentido, apunta que "ahora mismo" la Comisión 8-M y sus integrantes "estándel caso de La Manada que condena a sus cinco integrantes a 9 años de cárcel por un delito de abuso sexual y les absuelve del de agresión sexual.y que no hay sentencias justas contra ellas", argumentó, recalcando la "indignación" quegeneró entre las feministas este asunto. En este sentido, precisó que las reivindicaciones contra la sentencia de la Audiencia de Navarra proceden de muchos colectivos feministas, "no son del 8-M exclusivamente".