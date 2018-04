La Fiscal de Violencia de Género dice que la sentencia de La Manada es "absolutamente respetuosa con la víctima"

La, Pilar Martín Nájera, afirmó este lunes que la "criticada" sentencia del caso de La Manada es "", aunque "se pueda discrepar" de la valoración jurídica del tribunal, que determinó abuso sexual y no agresión."La sentencia, tan criticada, es absolutamente respetuosa con la mujer porque habla de que fue tratada como un objeto, que se vulneró su dignidad y que de la víctima tuvo su consentimiento viciado. En cuanto a los hechos,, y creo hay que ponerlo de relieve, aunque luego discrepemos en la valoración jurídica que hicieron y en el tipo penal", afirmó Martín Nájera en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.La fiscal subrayó que"para valorar e interpretar todos los elementos que rodean a estos tipos delictivos desde la perspectiva de la víctima y desde la perspectiva de la existencia o no de consentimiento".A su juicio, el Código Penal "da instrumentos y herramientas" para valorar "adecuadamente" estas conductas. Asimismo, dijo quea la gravedad del ataque a la dignidad y a la libertad sexual de la mujer".Para Martín Nájera, la función de juzgar que se atribuye al Poder judicial "es importante" y señaló que en cada caso hay que valorar todas las circunstancias. En este sentido, subrayó quey que cree que "es ahí en lo que pueden fallar en los operadores jurídicos"."Establecer taxativamente qué es violación o agresión o abuso sexual nunca nos permitirá adaptar todas y cada una de las posibilidades en que pueden manifestarse estos delitos", señaló la fiscal, que cree que es "preferible" un tipo más genérico y que éste sea, que ha ido evolucionando".Preguntada si es partidaria de sancionar al magistrado que emitió un voto particular , Martín Nájera apuntó que ella no entra en los temas disciplinarios, pero que hay que tener en cuenta que este voto consta de 200 folios: "Como muy bien ha dicho el magistrado,".