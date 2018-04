.@Albert_Rivera anuncia un no-fichaje, Valls, para después culpar al resto de partidos de su NO. Lo nunca visto. Vende humo. Le dan calabazas y la responsabilidad es de otros. Es evidente que no tiene ni proyecto ni equipo. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 30 de abril de 2018

El secretario general del PSOE,, ha acusado este lunes al presidente de Ciudadanos,, de "vender humo" por anunciar el "no-fichaje" del ex primer ministro francés Manuel Valls como candidato a una candidatura conjunta para las elecciones municipales de Barcelona del próximo año., ha añadido.A través de un mensaje en su cuenta personal de Twitter, recogido por Europa Press, Sánchez ha reaccionado a la propuesta de la formación naranja, que apuesta por "hacer una lista ganadora" para los comicios municipales de Barcelona en la que Valls sería candidato dentro de "donde hubiera más personas independientes o personas vinculadas a otros partidos"."Albert Rivera anuncia un no-fichaje, Valls, para después culpar al resto de partidos de su NO. Lo nunca visto. Vende humo. Le dan calabazas y la responsabilidad es de otros.", ha escrito Sánchez.El líder del PSOE se ha expresado así después de que el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, señalase este mismo lunes que el PSC presentaráa la alcaldía de Barcelona porque no le hace falta "importar" fichajes de fuera.Tras las palabras de Ábalos, Rivera lamentó que el PSC rechazase concurrir a las elecciones dentro de una candidatura unitaria junto a otros partidos constitucionalistas, y acusó a la formación de preferir estar