Un vocal del CGPJ asegura que "no había ningún motivo" para actuar contra el juez que pidió absolver a La Manada

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Manuel Fernández, aseguró este lunes queen el caso de La Manada, Ricardo González ; antes de su participación en este polémico fallo.En declaraciones a LaSexta recogidas por Europa Press, Fernández se refería a lo insinuado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá , quien señaló que en Navarra "todos saben" que este magistrado"El Consejo no ha actuado porquecontra el magistrado González", sentenció el vocal, quien aseguró que "no había ningún motivo" para tomar medidas sobre ese magistrado antes de su intervención en el juicio.Fernández, quien declinó hacer más consideraciones sobre el tema para "no alimentar la confrontación por las declaraciones del ministro Catalá", recordó no obstante, que. No entra a valorar si este podría ser el caso.