Cs exigirá al nuevo presidente de Madrid una investigación del máster ampliada a otros centros

Pasar página

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid,anuncia que su formación recuperará su proyecto de crear una la comisión de investigación sobre el máster que cursó la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) cuando haya nuevo presidente que la sustituya, al tiempo que ha indicado que quiereny su funcionamiento.Aguado, en una entrevista con Europa Press, señaló que en "este tipo de circunstancias" y "situaciones" es "importante que haya una investigación periodística, que la ha habido", y a la vez que una investigación judicial, que la está habiendo", pero que la Asamblea de Madrid "como sede de la soberanía popular" también "tiene que haber una línea de investigación". "No puedes quedarte como poder legislativo al albur de lo que vayan sacando los medios de comunicación. Tienes que tener capacidad propia paray luego tomar una decisión", ha sostenido.El portavoz de la formación naranja afirma que esa es lque después de haberse creado esta comisión se hubiera producido una dimisión. Pero, según Aguado, se encontraron un escenario en el que PSOE y Podemos no la querían, y PP puso una propuesta a la inversa, "poniendo el foco en las fuentes de los medios de comunicación, en lugar de las personas que habían participado presuntamente de esta trama".Ante el "bloqueo" del PP y la "dejadez" de PSOE y Podemos, desde Ciudadanos entendieron que la formación mayoritariay "no querían conocer los hechos", por lo que, a partir de ese momento exigieron la dimisión de la exdirigente madrileña."Esa comisión de investigación es necesaria. A mí me gustaría ponerla en marcha.en la Comunidad de Madrid es el momento de recuperar esa comisión de investigación y de pedir de nuevo formalmente tanto a PP, PSOE y Podemos que esa comisión se ponga en marcha para investigar cómo funcionan las universidades públicas, en concreto la URJC y ver si esta trama de corrupción ha podido afectar a más cargos públicos o si también se ha producido en más universidades públicas", ha aseverado Aguado.El líder de Ciudadanos en la Comunidad asegura que "es el momento de pasar página" y "de empezar aque se ha perdido en las instituciones y en la Universidad.En este punto, al ser cuestionado sobre si Cifuentes, aparte de haber dimitido como presidenta autonómica y del PP de Madrid, debe abandonar su escaño en el Parlamento madrileño, Aguado ha determinado que "ella tiene el acta y a título personalsi éticamente considera estar a la altura y si cumple el código ético del partido o no"."Nosotros hemos exigido su dimisión como presidenta de la Comunidad, porque entendimos que no podía seguir siendo la máxima representante ni de los madrileños ni de la Universidad Pública y ese objetivo está cumplido. Si ella quiere mantenerse como diputaday la de su partido", añadió.