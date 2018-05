Directo | CCOO y UGT llaman a "repartir la riqueza que se genera a través de políticas sociales"

info Libre

Este martes,, más de 70 manifestaciones y concentraciones recorren las principales ciudades del país para reclamar una mayor calidad laboral y mejores salarios, pensiones dignas e igualdad. Bajo el lema "Tiempo que ganar: igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas", CCOO y UGT aspiran a lanzar un mensaje dirigido a Gobierno y patronal para instar a un avance de la negociación. De lo contrario, dicen, "habrá conflicto".Según informa Europa Press, tanto el secretario general de CCOO, Unai Sordo, como el de UGT, Pepe Álvarez, dejaron claro durante la presentación de la marcha del 1 de mayo que "o de manera inmediata el diálogo da resultado y las mesas que hay abiertas con el Gobierno y la patronal empiezan a tener vida y se empiezan a solventar los problemas o este 1 de mayo sería el prólogo de un año en el que la movilización y la lucha, con toda seguridad,".te cuenta cómo está transcurriendo el Primero de Mayo en el país.La presidenta del Govern y secretaria general del PSIB,, ha señalado que hay que continuar luchando "por la derogación de la reforma laboral a nivel estatal". Ante los medios de comunicación, ha reivindicado "el diálogo social", como se está "practicando en Balears desde el inicio de la legislatura". Además, ha dicho que hay que seguir "defendiendo" una "necesidad que es real" como "la ley a nivel nacional contra la brecha salarial". En este sentido, la líder socialista ha destacado que se tiene que seguir luchando "por la igualdad real entre hombres y mujeres", ya que la "legal existe en parte, pero la real no existe".. Miles de personas, unas 14.000 según los sindicatos convocantes, han tomado las calles del centro de Murcia para clamar por la "igualdad real entre mujeres y hombres, salarios justos, pensiones dignas y estabilidad laboral" en la jornada del 1 de mayo en la que se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y que ha transcurrido en un ambiente pacífico, festivo y reivindicativo.En València, lossindicatos CCOO PV y UGT-PV celebran el Primero de Mayo con una manifestación bajo el lema "Tiempo de ganar derechos" en igualdad, empleo, salarios y pensiones.Las mujeres han encabezado este martes en Valladolid una manifestación protagonizada por reclamaciones en materia de igualdad. Las miles de personas que han recorrido las calles de la capital vallisoletana han estado lideradas por una pancarta morada con el lema "Vivas, libres, unidas" en una protesta con reminiscencias de la multitudinaria manifestación del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.La marcha ha sido suspendida poco antes de las 13.00 horas debido a la fuerte lluvia que ha obligado a los concentrados a dispersarse. La cabecera de la manifestación se encontraba cerca de la conocida como Plaza de las Tortugas –la plaza Juan Carlos I– y muchos de las personas participantes se han refugiado en los soportales de la zona.La coordinadora general de Podemos Andalucía,, ha realizado un llamamiento a los trabajadores a "no resignarse", al tiempo que ha resaltado la "importancia" de sindicarse para que "nadie se encuentre solo frente a los abusos patronales". Rodríguez, en declaraciones a los medios, antes de participar en la marcha por el 1 de mayo en Cádiz, ha señalado que el último trimestre evidencia unos datos de desempleo "especialmente duros" y, además, los datos positivos "esconden" una situación de precariedad, de temporalidad y subcontratación, por lo que ha considerado "más importante que nunca movilizarse en un día como hoy".El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía,, ha reclamado este martes, en la manifestación regional del Primero de Mayoconvocada por CCOO-A y UGT-A, y que se ha celebrado en Huelva, la derogación de la reforma laboral y un pacto de renta que "garantice la subida salarial que haga posible que los trabajadores vivan con dignidad y acabar con esta clase trabajadora empobrecida que ha creado esta reforma". En declaraciones a los periodistas antes de participar en la citada manifestación, Jiménez ha pedido además que "se siembren las soluciones a futuro para resolver el propio futuro de las pensiones en este país".. UGT y CCOO Aragón han exigido este martes poner fin a la precariedad laboral, a las políticas que se han promovido con la crisis e incrementar los salarios y las pensiones, con motivo de la movilización del Día Internacional de los Trabajadores que se ha desarrollado en la capital aragonesa bajo el lema "Tiempo de ganar". Miles de personas, más de 10.000 según los organizadores y 6.000 según los datos de la Delegación del Gobierno en Aragón, han recorrido el centro de Zaragoza, desde la plaza San Miguel y hasta el edificio Paraninfo, para reclamar igualdad de género, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas.. El sindicato CIG presentará en los próximos días el preaviso para convocar huelga general el 19 de junio, con el fin de "avanzar un paso más" en la movilización y "darle la vuelta" a la situación de precariedad y pobreza que viven los trabajadores. Así lo ha anunciado en el marco de la manifestación convocada en Vigo con motivo del 1 de mayo, el secretario xeral del sindicato, Paulo Carril, que ha apostado por "lanzar una ofensiva" ante las políticas del PP que "cronifican" las desigualdades y la pobreza. Asimismo, ha pedido a CCOO y a UGT "que estén a la altura" y se sumen a la convocatoria de huelga, porque los sindicatos "deben dar ejemplo" de regeneración democrática.. Los sindicatos UGT y CCOO han reclamado este martes en Pamplona que es "tiempo de ganar" para los trabajadores, después que fueran ellos "quienes pagaran las consecuencias de la crisis". La manifestación, que ha reunido a unas 2.500 personas según los sindicatos, ha estado encabezada por los secretarios general de UGT y CCOO en Navarra, Jesús Santos y Chechu Rodríguez, respectivamente. Ambos han pedido "un reparto de beneficios y de la riqueza" para los trabajadores.Cerca de un millar de personas se han manifestado este martes por las calles de Gijón contra la precariedad laboral. Entre los asistentes, la diputada de Podemos en el Congreso de los Diputados, Sofía Castañón, que ha mostrado así su apoyo a esta cita promovida por los sindicatos CGT, CNT, CSI y Suatea bajo el lema en asturiano "Encontra la precariedá, ¡rebélate!".En Mérida, la movilización ha acogido a más de 3.000 personas, según la propia organización, y alrededor de 500, según la Policía Nacional. Los manifestantes han reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que deje de "maltratar" a la comunidad con los Presupuestos Generales del Estado y han asegurado que "es tiempo" de impulsar una "igualdad real" de género y de poner fin a la precariedad laboral. También han reclamado unas pensiones y un tren dignos para la comunidad.El presidente del Gobierno,, ha reafirmado el "compromiso" de su Ejecutivo "con el empleo estable y de calidad". "En el 1 de mayo, quiero reafirmar el compromiso del Gobierno con el empleo estable y de calidad. Contamos con todos para que en España se sigan creando más y mejores puestos de trabajo", ha escrito Rajoy en su cuenta personal de Twitter. También este martes, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha pedido seguir "sumando juntos" para consolidar la recuperación, con "más y mejores" empleos e igualdad real entre hombres y mujeres.El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid,, ha recordado que casi medio millón de madrileños está en el paro y ha lamentado que Madrid sea una comunidad "que no produce". Preguntado por la prensa en la manifestación del 1 de Mayo, Gabilondo ha detallado que hay 456.000 parados en la región casi 200.000 más que cuando empezó la crisis. "Lo que es muy duro es pensar que el 36% de ellos llevan dos años sin cobrar ningún tipo de ayuda y lo que es muy duro es que vivamos en una Comunidad que no produce, que no añade valor con su trabajo. Hay muchas posibilidades que tienen que ver con la industria, con las nuevas tecnologías, con la innovación e investigación", ha subrayado.El coordinador federal de IU,, ha indicado este martes que es el momento de reivindicar el derecho a una "vida digna", sin precariedad ni desigualdad. Garzón, que ha acudido a la manifestación madrileña, apuntó que las movilizaciones de hoy son continuidad de las recientes manifestaciones por las pensiones públicas, que han demostrado que "movilizarse sirve" para cambiar las cosas. "Se movilizaron los pensionistas y consiguieron determinadas conquistas aunque sean coyunturales e insuficientes, pero las consiguieron de cara al próximo año y, por lo tanto, creo que es una enseñanza básica para hoy", subrayó el líder de IU.El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP,, ha afirmado que la creación de empleo debe ser la "prioridad de todos los partidos y agentes sociales" en el 1 de mayo. "Comprometidos en continuar en la actual senda de creación de empleo: más y nuevos puestos de trabajo estables y de calidad. Esta debe ser la prioridad de todos los partidos y agentes sociales también hoy 1 de mayo", ha escrito Maroto en su cuenta personal de Twitter.El primer secretario del PSC,, ha reclamado que la "incipiente recuperación económica" llegue a toda la población. El líder de los socialistas catalanes ha destacado que su partido participa para que se recupere poder adquisitivo con los salarios, mejorar la calidad y estabilidad del nuevo empleo, acabar con la brecha salarial y "dar un mensaje de esperanza a la gente más joven que busca oportunidades y no las encuentra". Iceta ha criticado que Ciudadanos no participe en esta manifestación y lo ha atribuido a que "son de derechas" y a que quieren ser el relevo del PP. Ha recordado, además, que tampoco participaron en as movilizaciones feministas del 8 de marzoEl adjunto a la Presidencia de ERC,, ha reivindicado este martes la movilización del 1 de mayo para defender los derechos sociales y pedir la libertad de los presos soberanistas. En declaraciones al asistir a la manifestación en Barcelona, ha asegurado que ERC se manifiesta "por la defensa de una salida digna de la crisis, por la mejora de las condiciones de trabajo, de mejora de salarios y por la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres".. La manifestación ha empezado en torno a las 12.00 horas de la mañana en la plaza de Neptuno teñida de morado, por las banderas que predominaban y a ritmo de batucada. En la marcha, que finalizará con la lectura del manifiesto en la Puerta del Sol, se han podido leer carteles pidiendo empleo de calidad y reivindicaciones feministas. Según han confirmado ambas centrales sindicales, este Primero de Mayo es la continuación de la manifestación morada de la lucha por la igualdad de las mujeres en España y de las de los pensionistas. Los sindicatos también han querido centrar la marcha en pedir a la patronal y al Gobierno que avance en la negociación.En la movilización también han estado presentes el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que han apoyado a los trabajadores de La Zarzuela; el coordinador confederal de IU, Alberto Garzón, y el diputado de Ciudadanos, Sergio del Campo.. La cabecera de la marcha ha empezado a caminar este martes puntualmente a las 11.30 en la plaza Urquinaona de Barcelona y recorrerá Via Laietana hasta la plaza de la Catedral. Los sindicatos exigen la recuperación de los derechos perdidos por los trabajadores durante la crisis, y prevén aglutinar las reivindicaciones sociales de los últimos meses, como las de los movimientos feministas y la de las pensiones. La pancarta de la cabecera reza "Igualdad + empleo + salarios + pensiones. Ahora nos toca a nosotros", pero este año se ha antepuesto otra con la leyenda "No es abuso, es violación #NoEsNo", con motivo de la sentencia contra los cinco miembros de La Manada.El Ayuntamiento de Barcelona ha cifrado en 8.000 los asistentes, mientras que tanto UGT como CCOO han calculado 30.000 unas personas, han informado a Europa Press.Los secretarios generales de CCOO y UGT aseguran que el Gobierno y la patronal deben ser conscientes de que, que sabe que "ahora se puede, que ahora hay dinero, que les estaban engañando y que se puede repartir el dinero que se está generando". En la rueda de prensa previa al arranque de la manifestación, Sordo y Álvarez han dejado claro que esperan que este 1 de mayo sea una puesta en escena de hacia donde la sociedad tiene que ir. Así, han resaltado que "hay que mejorar la recaudación de impuestos y repartir la riqueza que se genera a través de políticas sociales".Han hecho hincapié en que si no hay un cambio en las políticas de redistribución de la riqueza de la mayoría social, van a seguir con las reivindicaciones, porque "quieren que los sindicatos sean un factor que impulse este proceso de movilización".