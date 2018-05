Errejón pide a Cs acordar con PSOE y Podemos un "gabinete de transición" hasta 2019

Podemos suele ser "subestimado" en las encuestas

El candidato a las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid, Iñigo Errejón, pidió este miércoles a Ciudadanosy ponerse de acuerdo con PSOE y su formación para pactar un "gabinete de transición" hasta 2019 que apueste por la "renovación democrática", informó Europa Press.Además, el dirigente de Podemos advirtió al partido naranja que "no serviría de nada haber echado a Napoleón para acabar invistiendo a Pepe Botella", en alusión a José Bonaparte, hermano de Napoleón.A su llegada a los actos conmemorativos del Día de la Comunidad de Madrid, Errejón aseguró que llegan a esta festividad del Dos de Mayo en "" y de "grave crisis política y moral", tras la dimisión de Cristina Cifuentes por la polémica de su máster.De hecho, recordó que hace solo un año la propia Cifuentes dijo que acababa el "" en Madrid y destacó que, sin embargo, "ninguno de los cuatro expresidentes" del PP que han dirigido la comunidad "pueden venir a esta fiesta" este año. Por eso, pidió hacer "realidad esa posible profecía" de la expresidenta madrileña para "acabar" con los "corruptos" en esta región."Eso puede estarsi somos capaces de lograr un acuerdo en el que por encima de siglas las fuerzas políticas que estemos por la renovación democrática nos pongamos de acuerdo en un gabinete de transición hasta las elecciones del año que viene. Lo que nos jugamos es saber si este mes de bochorno se prolonga un año o le ponemos fin ya", recalcó el diputado de Podemos.Ante los datos que recogen las encuestas –Cs aparece como primera fuerza y Podemos en último lugar–, Errejón señaló que su partido tiene una "" y agregó que "queda un año" en el que pueden trabajar y "sembrar una remontada". "Eso no se nos da particularmente mal", apostilló.En cualquier caso, señaló que "lo más importante" no es lo que vaya a pasar dentro de un año sino lo que va a suceder estos días porque ahí se "juegan" si "la sucesión de Cifuentes es más de lo mismo" y siguen con el "mismo bochorno", o si, solo con el interés de devolver la dignidad" a las instituciones de la comunidad."Para las elecciones queda un año, para la regeneración pueden quedar siete días", aseguró Errejón, que insistió en la importancia dediferentes para devolver la "dignidad" a las instituciones en la Comunidad de Madrid, que han llegado "tocadas" a la festividad del Dos de Mayo.