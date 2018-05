La frialdad entre Santamaría y Cospedal monopoliza el Dos de Mayo con un PP deprimido

¿Marcar territorio?

Rajoy felicita por Twitter

Feliz #DíadelaComunidadDeMadrid, una región pujante, dinámica y emprendedora. Estoy seguro de que seguirá impulsando el crecimiento, el empleo y el bienestar. MR#2DeMayo — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 2 de mayo de 2018

El papel de Ciudadanos

Con Cristina Cifuentes dimitida casi a las puertas del Dos de Mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid , uno de los misterios estaba en cuál iba a ser la foto del día para los conservadores.. A las 11.00 estaba previsto el arranque del acto institucional, la entrega de las medallas del día de Madrid, y a esa hora, la secretaria general del PP,, y la vicepresidenta del Gobierno,, se saludaban fríamente en el pasillo central de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, antes de tomar asiento para presenciar el acto. La escasa sintonía entre ambas fue la nota dominante de la mañana. A ambas las separaba una silla, ocupada por el presidente de laen funciones, Ángel Garrido, que se pasó prácticamente la totalidad del acto en el escenario porque era a él a quien le correspondió hacer de maestro de ceremonias.Santamaría, diputada por Madrid, es siempre fija en esta recepción. Lo que sorprendió a los presentes es que acudiera la secretaria general del PP y. Porque no había sido avanzada. Y porque ella ha sido uno de los principales apoyos con los que contódesde que estalló el escándalo del máster. También fue ella la persona a la que envió Rajoy el pasado miércoles a la Presidencia de lapara informar a la expresidenta de que se esperaba su dimisión para antes de las 12.00 del mediodía. Por el contrario, en círculos conservadores ubican a Santamaría entre quienes eran partidarios de que Cifuentes se apartase"Ha venido a marcar territorio y a apoyar a Garrido que, en definitiva es apoyar a Cifuentes porque ha sido su mano derecha", valoraba un diputado regional poniendo sobre la mesa la posibilidad de que en la dirección nacional. "En el Comité de Dirección hay quien cree que Garrido no debe ocupar esa presidencia de transición porque está muy marcado por el pasado", añade.Tras la entrega de medallas y el posterior desfile militar,Tampoco participaron en la recepción posterior ni en el cóctel, momento en el que periodistas, políticos y el resto de invitados aprovechan para valorar la jornada y la información en general. Así, Cospedal se evitó responder sobre la gestión del caso que afecta a Cifuentes y la vicepresidenta no tuvo que valorar si, como opinan muchos de sus compañeros, cree que seríaUna vez ausentes las principales protagonistas, todos los corrillos giraban en torno al futuro del PP de Madrid y del Gobierno regional. Garrido ostenta la presidencia interina tanto del partido como de la institución y Rajoy debe decidir en las próximas fechas qué hacer.y mantiene a Garrido hasta las próximas elecciones o si elige a otro de losDel mismo modo, debe asumir las riendas del PP de Madrid. La idea más extendida en el es que se hará a través de una gestora en la que el diputado nacional Juan Carlos Vera, de la máxima confianza de Rajoy y que ya participó en la gestora que se creó en 2016 tras la marcha de Aguirre, sería uno de los hombres clave.Rajoy, el hombre que tiene en su mano la respuesta a muchas de las dudas que este miércoles se escucharon en la Comunidad de Madrid, escogió poner kilómetros de distancia viajando a Burgos en visita oficial. Él, que es número uno de la lista por Madrid, optó por felicitar a los madrileños por Twitter Mientras, sin candidato claro para la Comunidad y el PP regional, los conservadores se marcan como prioridad volcarse en Madrid para "reconstruir" una alternativa ganadora. Todo, en medio de un fuerte pesimismo "por los golpes recibidos en los últimos años". Es costumbre que los expresidentes regionales sean invitados a esta jornada. Pero en esta ocasión , el PP estuvo huérfano de pasado. . Cifuentes, por su parte, pasa estos días tras la dura semana pasada en compañía de su familia, tal y como dan cuenta en sus redes sociales.Junto a la renuncia de Cifuentes y el futuro de la Comunidad y del partido el de las encuestas fue otro de los temas estrella. En el PP insisten en que lo importante es la encuesta final, la del día de las elecciones. Pero no niegan el daño que les está haciendo Ciudadanos.valora un dirigente conservador. La misma fuente opinaba que "da igual el candidato" por el que el partido apueste de cara a 2019 si no se toman en serio marcar ese antes y después en Madrid que ha pedido Rajoy."En un año da tiempo a hacer muchas cosas", responde un diputado de la Asamblea convencido de que están a tiempo de que los votantes desencantados que ahora apuestan por el partido de Albert Rivera "vuelvan" al PP.A la representación del Gobierno, en manos de Cospedal, que también es secretaria general del PP, y Santamaría, se sumó la de la dirección nacional del partido. Acudieronvicesecretario de Comunicación, y Javier Maroto, vicesecretario de Sectorial. Aunque es diputado por Ávila, Casado tiene una fuerte vinculación con el PP de Madrid. Fue presidente de las Nuevas Generaciones del PP regional en la etapa de Aguirre y diputado en la Asamblea de Madrid . Y, si nada se tuerce, liderará"Cuando en Madrid ha gobernado el PP, a los madrileños les ha ido mejor. Tenemos que sentirnos orgullosos de un partido que es el que más impuestos ha bajado en esta comunidad, que más hospitales ha abierto, que más kilómetros de metro ha inaugurado y que más colegios ha puesto en funcionamiento", sostuvo.El vicesecretario, que se mostró confiado en que su formación empiece, señaló que los conservadores se toman "muy enserio el futuro de los madrileños"."Nuestra prioridad y la mayor urgencia es que haya una investidura yseñaló.Antes de la recepción, se produjo la entrega de medallas y el discurso de Garrido. La única mención a Cifuentes la hizo el escritorgalardonado con una medalla de oro de la Comunidad. Consideró que su dimisión fue "obligada e irremediable". Pero que "sería muy grosero por su parte" no recordala, máxime cuando había sido ella la persona bajo cuya Presidencia se había decidido el listado de galardonados.