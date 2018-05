Más de 1.800 psicólogos y psiquiatras han suscrito una, y difundida por redes sociales, en la que manifiestan su "profundo y enérgico" rechazo a la sentencia de La Manada, que atribuyen a la cultura del patriarcado y piden formación y educación en materia de género."De acuerdo a la Teoría Polivagal de Porges, ante una situación de amenaza de muerte, lesión grave o violencia sexual,cuando no es posible huir ni escapar", explican para después relatar con términos científicos la reacción del organismo ante estas situaciones, tal y como informó Europa Press.Se trata, según señalan, de unapara tratar de sobrevivir y minimizar el impacto del suceso amenazante cuando no es posible huir ni escapar."Por tanto, en una situación así,o la resistencia, ya que esta capacidad estará anulada dada la magnitud de la amenaza", describen para añadir que esta teoría ha sido demostrada científicamente y avalada por profesionales especialistas en trauma y de alto prestigio a nivel internacional como lo son Stephen Porges, Daniel Siegel, Pat Ogden y Bessel Van der Kolk, entre otras personas.Igualmente, aseguran que tampoco hay lugar para preguntarle a la víctima ni es determinante el hecho de que tuviera respuesta sexual, pues en esos momentos el organismo genera sustancias para, estando disociada e inmovilizada.También piden que se apoye y no se cuestione la capacidad de resilencia -sobreponerse a la adversidad- de una víctima. "Lo contrario solo sirve parae, incluso, contribuir a su retraumatización", enfatizan.Por otro lado, en el escrito se pone en cuestión el "excesivo peso" del debate en torno a la víctima y entiende que el patriarcado, como sistema cultural y de valores, constituye un marco interpretativo en el que se debe inscribir "tanto la propia agresión como, así como la actuación de profesionales que la aplican"."En una sociedad es responsabilidad de todas y todos, desde policía a profesionales de la judicatura, actuar con profesionalidad, objetividad y ética, sin cuestionar situaciones de violencia probada ni, ya que conforma un caldo de cultivo para la violencia, que aquí denunciamos", advierten ante lo que entienden como la "cosificación" de la mujer.Igualmente, alertan de los imaginarios colectivos que dominan la sociedad, conforme a los cuales está instaurado que las mujeres necesitan ser insistidas y aceptan el sexo aunque "en principio no quieran". "Creemos que esta fantasía arraigada en nuestra culturay juezas en este tipo de procesos, cuestionando constantemente las reacciones de la víctima", añaden.A su juicio, estas actuaciones sólo consiguen, retraumatizarla y revictimizarla.Por todo ello, consideran esencial que los informes periciales que se emitan en procesos como éste cuenten con el asesoramiento técnico de personas expertas y que los profesionales de la justicia así como los Cuerpos de Seguridad del Estado, y en general todo el personal técnico implicado en este tipo de casos, reciba formación conFinalmente, reclaman de forma urgente desde la infancia una, con perspectiva de género, transversal y estructural.