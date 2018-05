Directo | ETA difunde este jueves un vídeo grabado en Ginebra en el que hará pública su disolución

info Libre

#RubalcabaEnOndaCero: "Los procesos de diálogo y tregua de #ETA tienes que aprovecharlos. Tienes que aprovecharlos mejor que ellos, y prepararte mejor que ellos. Cuando terminaban, caían como moscas". https://t.co/d58QQXgA2j pic.twitter.com/Q0KqgIesr9 — Más De Uno (@MasDeUno) 3 de mayo de 2018

ETA difundirá este jueves un. La emisión de la grabación se realizará a través de la BBC, seguramente por la tarde, y antes se producirá un, con la intermediación de la Fundación Henri Dunant, en el que se verificará ese final de la banda, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso.Las fuentes consultadas señalaron que la carta de ETA, en la que anunciaba a instituciones, organizaciones políticas y sociales su desaparición, no sustituye, en ningún caso, a la declaración que hará este jueves la banda. En este sentido, recordaron que la misiva publicada este miércoles está fechada el 16 de abril y se enmarcaba en un contexto político "diferente" al actual, en el que existía un debate en torno a si la decisión de ETA de disolverse "era concluyente o no". Con este documento, la banda pretendía "dar seguridad" a los diferentes agentes sobre, después del debate que se había mantenido durante meses en el seno de la organización terrorista.Ya el viernes, en la villa de Arnaga de la localidad vasco francesa de Kanbo, una vez difundido el vídeo de la banda, personalidades internacionales darán a conocer, sobre las 13.00 horas, una declaración en la que alentarán a la ciudadanía vasca a aprovechar estate cuenta, minuto a minuto, la disolución de ETA:La presidenta de la Junta,, ha asegurado este jueves quey que "lo primero en lo que piensa es en las víctimas y en su familia", al tiempo que espera que la banda "pida perdón a todas las víctimas y por igual".El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco,, ha afirmado que la disolución de ETA no se debe a una reflexión "ética" de la propia banda, sino quepor motivos de "eficacia política". Además, ha denunciado que, además de vulneraciones de derechos humanos, la banda ha "perjudicado" a la política vasca.El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco,, ha afirmado que la declaración de disolución que ETA va a difundir este jueves debe cumplir "una condición básica", que es quede su desaparición.La ministra de Asuntos Europeos de Francia,, ha reconocido al "importancia" que tiene el "momento simbólico" del anuncio de la disolución de ETA, pero ha recordado que "" y ha reiterado la voluntad gala de seguir colaborando para que se esclarezcan.El exministro del Interior, ha asegurado este jueves que "", en un momento en que estaban "exhaustos" por el cerco del Estado de Derecho y lo que viene haciendo "por todos los medios" lo que queda de la banda terrorista desde entonces, es tratar de imponer su relato. "Estamos en una batalla de comunicación", ha sentenciado.El presidente del PP vasco,, ha afirmado este jueves quey que lo haga "con vergüenza por todo lo que ha hecho". "Al final no han conseguido nada, ni van a conseguir jamás nada", ha advertido.La presidenta de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT),, ha dicho este jueves queque sea la banda terrorista ETA la que dirija su propio proceso de disolución, que previsiblemente se anunciará a lo largo de este jueves.El lehendakariha afirmado que ETA "todavía tiene tiempo para reconocer el daño injusto causado sin distinciones" y ha asegurado que la banda "nunca debió existir". Tras señalar que la banda "tiene pavor a que se piense que no valió para nada", cree que el anuncio de disolución de la banda de este jueves será "", tal como el Gobierno Vasco reclamó a los agentes internacionales., veterano del movimiento republicano irlandés,previsto este viernes 4 en la localidad vasco francesa de Kanbo.