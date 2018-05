ETA se disuelve tras asesinar a más de 800 personas, secuestrar a 80, extorsionar a 10.000, y con 358 crímenes sin resolver

Atentados

Años de plomo

La banda terrorista ETA se ha disuelto tras casi 60 años de trayectoria, durante la que ha dejado por el camino 829 víctimas mortales, de las cuales el 90% fallecieron en atentados cometidos durante la democracia. Además, secuestró a alrededor de 80 personas, extorsionó a 10.000 empresarios, y se disuelve cona sus espaldas y sin haber colaborado en su esclarecimiento.La banda se creó el 31 de julio de 1959, pero su primer atentado mortal fue el 7 de junio de 1968, cuando asesinó al Guardia Civilen un tiroteo en un control de tráfico en la carretera N-1, en el término municipal Aduna (Guipúzcoa). El último crimen lo cometió el 16 de marzo de 2010, cuando mató al gendarme francés Jean-Serge Nérin tras un intercambio de disparos con varios miembros de la banda.La disolución de la banda se produce más de siete años después de haber anunciado el fin de su actividad terrorista el 20 de octubre de 2011, pasados tres días de la, en San Sebastián.Sin embargo, su desarme no se oficializó hasta el 8 de abril de 2017, con la escenificación de Baiona, en la que los denominados artesanos de la paz hicieron entrega a la(CIV) de las coordenadas con de ocho zulos que debían contener 120 armas y tres toneladas de explosivo.La organización terrorista había perdido parte del material duranteen la que fueron continuas las detenciones por las Fuerzas de Seguridad de los integrantes de sus comandos.Tras realizar un inventario, se comprometió a localizar ese armamento a las autoridades francesas a través de los artesanos de la paz. El pasado 25 de abril, a escasos días del acto de Kanbo (Francia), de escenificación de su disolución, ETA facilitó la ubicación de dos cajas con armas 24 armas cortas, 500 detonadores y 200 matrículas.Una vez anunciada su disolución este jueves, se celebrará el encuentro en la localidad vascofrancesa de Kanbo, en la quede la organización terrorista.A lo largo de su trayectoria, ETA ha asesinado a, de las que 506 eran miembros de las Fuerzas de Seguridad, 58 empresarios y 39 políticos. Aunque creada durante la dictadura de Franco, la mayoría de los crímenes, un 90%, los ha cometido en democracia. La organización terrorista vasca, una de las más antiguas del mundo, ha sido la que más víctimas mortales ha causado en la Europa Occidental después del IRA provisional.A los asesinados, se suma casi un centenar de personas secuestradas y más dedirectas en atentados, entre heridos y damnificados. En sus casi 60 años de existencia, recurrió a la amenaza y la extorsión --se calcula que fueron 10.000 personas las chantajeadas, aunque muchas no denunciaron--, sobre todo a empresarios, a quienes exigió el denominado 'impuesto revolucionario'.Tras matar a José Antonio Pardines, primera víctima de ETA, la banda acabó con la vida del comisarioel 2 de agosto de 1968. El 7 de junio de 1968, el asesinato del almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, en la época franquista, fue su primer atentado de grandes dimensiones y dio a la banda proyección internacional.Incluso se le llegó a considerar una organización opositora a la dictadura. Sin embargo, alrededor de 700 de sus más de 800 crímenes los cometió en plena democracia. Tras centrarse en un principio en objetivos militares y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, luego adoptó la estrategia denominada "", por la que asesinó a concejales, cargos políticos de partidos, periodistas, etc.El terror se extendió de tal manera que miles de personas de diferentes colectivos de Euskadi vivieron y desarrollaron su trabajo con escolta. Además, la violencia callejera acompañó a la actividad de ETA en la campaña de amedrentamiento.Tras el atentado contra, la organización terrorista causó 13 muertos y 80 heridos en la cafetería Rolando de Madrid. En 1977 puso en marcha una campaña contra la central nuclear de Lemoiz en Bizkaia, con 246 actos de terrorismo y cinco asesinatos. Poco después inició otra campaña contra el mundo de la droga con un saldo de 63 atentados y 15 muertos.La banda cometió sus acciones terroristas más cruentas en la década de los 80, en los denominados años de plomo. En esa década acabó con la vida del ingeniero de la central nuclear de Lemoiz José María Ryan (febrero de 1981) y de la militante de la banda María Dolores González Katarain, 'Yoyes', que abandonó ETA en desacuerdo con su estrategia (septiembre 1986).El más importante de los atentados de esa década lo perpetró el 19 de junio de 1987, cuando colocó explosivos en un centro comercial de la empresa Hipercor, en Barcelona, que causó la muerte de 21 personas, entre ellos cuatro niños, e hirió a 45.También el atentado contra la casa cuartel cometido el 29 de mayo de 1991 en Vich (Barcelona) con un coche bomba queEl 23 de enero de 1995, un pistolero de ETA asesinó en San Sebastián al presidente del PP en Gipuzkoay el 19 de abril del mismo año atentó contra el entonces presidente del PP, José María Aznar, que resultó ileso. La explosión del coche bomba utilizado en la acción terrorista hirió a 16 personas y una de ellas falleció posteriormente.Un año después, el 6 de febrero de 1996, asesinó en San Sebastián al abogado Fernando Múgica, hermano del exministro de Justicia. El 14 de febrero, la banda armada acabó con la vida del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.Uno de los peores momentos de su historia, en los que recibió una respuesta masiva de rechazo de la ciudadanía en las calles, fue con el asesinato del edil del PP, al que secuestró el 10 de julio de 1997. ETA exigió al Gobierno de Aznar el acercamiento de los presos a cambio de su liberación. Dos días más tarde, disparó al concejal en la cabeza y le dejó herido muy grave en un descampado, falleciendo en la madrugada del 13.En 2000 se suceden los asesinatos del teniente coronel Blanco García, en Madrid, del dirigente socialista Fernando Buesa y su escolta,, en Vitoria, del presidente de la patronal guipuzcoana José María Korta en Zumaia (Gipuzkoa), del exministro socialista Ernest Lluch en Barcelona o del ex gobernador de Gipuzkoa Juan María Jáuregui, entre otros.El 30 de diciembre de 2006, ETA hizo explotar un coche bomba en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) en el que fallecieron dos trabajadoreso. Con esta acción terrorista la banda armada anunció la ruptura de la tregua.El 1 de diciembre de 2007, activistas de la organización asesinaron a los guardias civilesen Capbreton (Francia). El 7 de marzo de 2008, acabó con la vida del concejal socialista Isaías Carrasco en Arrasate (Gipuzkoa).La explosión de una bomba-lapa colocada en los bajos de su automóvil asesinó a los guardias civiles, el Palmanova, el 30 de julio de 2009 en Calviá. Ambos son las dos últimas víctimas mortales de ETA en España. Posteriormente, en marzo de 2010, acabó con la vida del policía francés Jean-Serge Nérin en las cercanías de París.A lo largo de su trayectoria, secuestró a 79 personas y mató a doce de ellas. Destaca, el caso del funcionario de prisiones, por ser el más largo, ya que permaneció privado de libertad 532 días en un zulo en Mondragón. El último de los numerosos empresarios secuestrados fue Cosme Delclaux, liberado el 1 de julio de 1997.