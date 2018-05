IU celebrará entre junio y octubre sus primarias para 2019 desligadas de las de Podemos

info Libre

Una "pugna" entre dos modelos de país

IU se pone oficialmente en marcha de cara a las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019. La federación liderada por Alberto Garzónpara elegir a sus candidatos para estos comicios entre junio y septiembre de este año, aunque las listas que salgan de estos procesos no serán -en la mayor parte de los casos- las definitivas, ya que IU está cerca de cerrar su alianza de Podemos para concurrir conjuntamente a las elecciones. La federación sigue abogando por cerrar la composición final de las candidaturas en unas primarias conjuntas con Podemos, algo a lo que el partido morado es -en principio- reacio.La convocatoria de las primarias aún no es oficial, ya que tendrá que ser debatida y aprobada por la Asamblea Político y Social de IU -su máximo órgano entre congresos-, que se reunirá el próximo sábado 12 de mayo. No obstante, salvo sorpresa mayúscula, la propuesta de Garzón -a la que ha tenido acceso- saldrá adelante, dado que el coordinador federal controla una holgada mayoría del órgano. Además de las primarias, IU también convocará ese sábado el inicio del, que comenzará el 2 de junio y que deberá servir para conformar una propuesta "marco" que luego se pondrá en común con Podemos.El documento plantea una firme apuesta por la confluencia con la formación morada, si bien IU celebrará sus propias primarias como así ha comenzado a hacerlo el propio Podemos en lugares como la Comunidad de Madrid. Pese a ello, fuentes próximas a Garzón sostienen que la convocatoria de procesos separados no implica necesariamente que Podemos e IU-la propuesta inicial de la federación de Garzón -con los candidatos que cada organización haya elegido.Esa decisión dependerá del acuerdo que alcancen los secretarios de Organización de ambas formaciones, Pablo Echenique e Ismael González, en las negociaciones que mantienen desde hace meses. No obstante, Garzón hace referencia a la posición de IU al respecto en su documento, aunque sin nombrarla expresamente. "Nuestra voluntad", sostiene el coordinador federal, "es articular los procesos lo más amplios posible," y "apelen a la fuerza de la movilización ciudadana".En cualquier caso, las primarias que celebrará por separado IU estarán, y se celebrarán para elegir "candidatos y candidatas en todos los niveles" para 2019: local, autonómico y europeo. "Apostamos por las primarias abiertas para ofrecer un espacio amplio y cómodo a todas aquellas personas que compartan proyecto pero no necesariamente afiliación", explica Garzón en su propuesta, en la que también señala que el proceso de elaboración del programa de IU será "abierto" y "participativo".Y es que, para IU, los comicios del año que viene tienen una dimensión mayor que la local o la autonómica, y tienen que ver -en palabras de Garzón- con la "pugna de fondo por dos modelos bien diferenciados de país". "PP y Ciudadanos compiten por liderar el proceso de cambio por arriba hacia un país más reaccionario, más centralista y más antidemocrático", mientras IU defiende "la construcción colectiva y participativa de un nuevo país más justo, democrático e igualitario, cuya base sean los derechos económicos, sociales y civiles", apunta Garzón. "No se tratará tan sólo de una pugna institucional-electoral, ya queque disputamos todo un proyecto de país", sostiene.El coordinador federal de IU hace en su documento un llamamiento a ampliar la confluencia a "los distintos sectores sociales golpeados por la crisis" y "sus distintas expresiones: organizaciones políticas, sociales, sindicales, ciudadanía movilizada sin ninguna adscripción, etc". También avisa de que "el reconocimiento de la pluralidad, el respeto a la diversidad y la cooperación entre iguales son principios ineludibles para el fortalecimiento de las confluencias". Y recuerda una de las grandes bazas de IU en la negociación con Podemos:"con más de 2.200 concejales en todo el Estado". "La presencia de IU" en las confluencias "garantizará coherencia en la lucha contra el bloque reaccionario y solvencia a la hora de materializar nuestro compromiso con las clases populares en políticas económicas y sociales", sostiene Garzón.