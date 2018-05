La Audiencia Provincial absuelve de todos los delitos a Ginés Giménez, el 'sheriff' de Coslada

Motivación y hechos probados

La Sección Diecisiete de la Audiencia Provincial de Madridde los delitos de, por el que se enfrentaba a una pena de más de, informó el Tribunal Superior de la Justicia de Madrid.Los magistrados, tras el juicio que comenzó el pasado 15 de enero y concluyó a finales de marzo, absolvieron también a los otros ocho procesados en el llamado, encausados por los(Catalin Avramescu),(Carlos Martínez Gil), cohecho (Felipe Guerrero Lerma, Mario Fonseca Novoa, Antonio Carrascosa Chacón, Fernando Jiménez Martínez y Antonio José Carvajal Álvarez)(Carmen Pérez Martínez y Ginés Jiménez Pérez).Los magistrados tomaron la decisión de absolver a los procesados al. Así, remarcan que no pudo acreditarse ni la extorsión, ni las amenazas, ni el cohecho, ni el blanqueo de capitales ni el depósito y tenencia ilícita de armas.La sentencia establece que, al objeto de controlar de manera personal o por vías de hecho, independientes al cauce marcado por el ordenamiento jurídico, la tramitación de licencias y autorizaciones de apertura, de actividad o similares, de distintos establecimientos de ocio bajo la amenaza en caso contrario de inspecciones continuas y acoso del aparato policial.Tampoco pudo acreditarse que este mismo procesado, en compañía de otros policías, se personara en un establecimientosin abonar las consumiciones.Ni tampoco que Ginés Jiménez y su esposa, también acusada, abonaran los gastos con los que hicieron frente a préstamos hipotecarios, inversiones inmobiliarias o adquisición de vehículos; como tampoco quedó acreditado, "sino lo contrario,", según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press.En idénticos términos se refiere la sentencia al resto de acusados, de los que tampoco se probó su participación en los hechos descritos en el escrito de calificación pública y en el auto de procesamiento.En el fallo, los jueces desmontan las acusaciones que vertían sobre el exjefe policial sobre supuestos sobornos para que algunos establecimientos obtuvieran licencias o para evitar inspecciones arbitrarias. Así, señalan que "".Por ejemplo, señalan que los testimonios de varios responsables de establecimientos reflejan que "a parte de los comentarios y determinada práctica de la Policía Local en sus actuaciones inspectores y que estos testigos no comparten, al margen de ello".Los jueces citan los testimonios de otros responsables de establecimientos que negaron que el acusado les solicitara dinero, presentes o regalos a cambio de no realizar inspecciones. Por otra parte, el hecho de que hosteleros de Coslada visitaran dependencias de la Policía Local "no constituye indicio suficiente que acredite las imputaciones". Acudían, apuntan,de apertura y cierre, consumo de alcohol y presencia de menores.Respecto al delito de blanqueo, la Audiencia Provincial "no considera acreditado que Ginés haya cometido un delito que le proporcioneen las actas acusatorias y, por consiguiente, no resulta acreditado el ilícito que se le imputa"."No sólo no se aprecia responsabilidad penal en el acusado que pudiera justificar unos ingresos que no proceden de una actividad lícita, sino que, a mayor abundamiento, las imputaciones de las que era sujeto paciente únicamente", agregan.Sobre la tenencia ni depósito ilícito de armas, la Sala no ve delito por la "" que aprecian entre la nulidad del auto que ordena la entrada y registro en el domicilio del exjefe de la Policía Local de Coslada y el hallazgo de la armas.Los jueces también absuelven a los policías locales de los delitos de blanqueo y de cohecho porque "no aparece sustentado en el relato de los hechos suficientemente preciso y determinados". Además, han expresado suPor último, el fallo judicial procede la declaración de las costas de oficio y no procede imponérselas a la acusación particular, ya queen su actuación.El exjefe de la Policía Local de Cosladaque le absuelve de los delitos del llamado caso Bloque y aseguró que esperaba el fallo "desde hace mucho tiempo, dado que desde la instrucción se ha venido demostrando que no existía trama alguna".En declaraciones a Europa Press, Jiménez se mostrótanto para él como para su abogado. "Hemos sufrido dos meses y medio de juicios y al final tres profesionales han llegado a la conclusión que no existe delito", expresó, en referencia a los jueces que dictaron la sentencia.Además, el exjefe policial cree que los hechos que le imputaban "" y que fue el "factor mediático" lo que hizo que, a su juicio, la Fiscalía, "al ser una institución jerarquizada, llevase la causa a cabo".Del mismo modo, Jiménez afirmó queque deben realizar las policías locales de cada municipio para mantener la seguridad en los locales y que en Coslada se realizaba con "absoluta normalidad".Igualmente, el expolicía añadió que el caso fue archivado no "no por las nulidades que se dieron de pruebas en la fase de instrucción, sino porque cada caso ha sido investigado a fondo y".