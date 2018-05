"Maillo dice que no le consta que haya mala relación entre Santamaría y Cospedal"

"Si no estás reprobado, eres un piernas"

El coordinador general del Partido Popular,, aseguró este jueves que no le consta que haya una mala relación entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. De hecho,Así se pronunció en una entrevista en la cadena Cope, que recogió Europa Press, al ser preguntado por la fotografía de Santamaría y Cospedal que captaron los medios gráficos durante los actos conmemorativos del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, que visualiza unMaillo aseguró que él no estaba en ese acto en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, y agregó que aparece una silla vacía entre ellas porque en ese momento Ángel Garrido, que ejerce como presidente en funciones de la Comunidad de Madrid,El dirigente del PP se mostró convencido de que Cospedal y Santamaría hablarían en ese acto de cosas "del día a día", porque "en esos actos protocolarios de política es de lo que no se habla".. "Al menos en términos de coordinación partido-Gobierno es perfecto", apostilló.Además, el coordinador general de los conservadores señaló que en política "". A su entender, tiene que haber "una buena relación" y "con eso es suficiente".Preguntado después si cree que Mariano Rajoy perdió una oportunidad de hacer una remodelación mayor en su Ejecutivo cuando salió el ministro Luis de Guidos, Maillo subrayó que esa potestad de cambiar ministros corresponde al presidente del Gobierno y añadió que ""."Cada vez que estoy más cerca de Rajoy en términos políticos, más le doy la razón", manifestó Maillo, para insistir en que "".Además, el coordinador general del PP señaló que se produjeron reprobaciones porque el Grupo Popular tiene solo 137 escaños en el Congreso. "Se habla mucho de la reprobación pero aquí si no estás reprobado eres un piernas....", enfatizó.