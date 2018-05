Podemos ratifica la expulsión de su ex secretaria general en Navarra, que estudiará acudir a los tribunales

Podemos Navarra considera "motivada y proporcionada" la expulsión

La Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos ha ratificado este jueves la expulsión de la ex secretaria general de la formación morada en Navarra,, que seguirá trabajando desde su escaño para "fortalecer el cambio en Navarra y procurar su refuerzo en el 2019".Así lo señala Pérez en un comunicado, recogido por Europa Press, en el que informa sobre la ratificación de su expulsión y en el que avanza que "por responsabilidad"y que estudiará las vías judiciales "oportunas" dado que, a su juicio, "está en juego la propia credibilidad de Podemos como organización, la separación de poderes y su democracia interna".En su opinión, "detrás de esta maniobra se esconde una clara intención de" y ha afirmado que la ejecutiva de Podemos Navarra "practica la purga política, avalada por la Comisión de Garantías de Navarra, como la Estatal".La Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos ha afirmado que la resolución por la que ha ratificado la expulsión de Laura Pérez de la formación en Navarra ha sidoEl pleno de este organismo ha ratificado la expulsión de la que fuera ex secretaria general de Podemos Navarra "al haber cometido".La Comisión de Garantías ha consideradoy que "constituyen las infracciones graves y muy graves de los estatutos confirmándose así la resolución que presentó el Comité de Garantías de Navarra".En opinión de este organismo, el derecho a la defensa de Pérez "ha sido respetado en todo momento" y ha destacado que "fue informada de los hechos, pudo formular alegaciones y pudo interponer recurso contra la resolución sancionadora". Asimismo, ha afirmado que ", la resolución ha sido motivada, proporcionada y no puede tacharse de arbitraria, siendo completamente ajustada a derecho".De la misma manera, entiende que la resolución de expulsión es "a la gravedad de las infracciones cometidas cuyos hechos han quedado suficientemente probados mediante los documentos que obran en el expediente".Finalmente, la Comisión de Garantías ha ratificado la, renunciando a su cargo como diputada y cesando en sus intervenciones públicas en nombre del partido. Una resolución que es "firme y definitiva, por lo que no cabe recurso".La Comisión de Garantías Democráticas de Podemos de Navarra suspendió cautelarmente de militancia y de portavocías institucionales a Pérez el pasado mes de enero, acusada de "de Podemos". Entre las distintas acusaciones a López, destacaban "posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones como cargo electo", por haber votado presuntamente en beneficio propio una moción en el Parlamento.