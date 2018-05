Todos pendientes de Puigdemont

Apoyos

Críticas

El Parlament de Cataluñaimpulsada por JxCat que busca poder investir a presidentes de la Generalitat a distancia, es decir,, informó Europa Press.La norma: los 70 votos de JxCat, ERC y la CUP, mientras que suscitó eldel hemiciclo: lo 64 votos de Cs, PSC, comuns y el PP. Contra la ley pesa un, que es consultivo y por tanto no es de obligado cumplimiento.JxCat impulsó en enero esta reforma para investir a Puigdemont a distancia, pero este viernescon el Estado –el TC suspendió recientemente la candidatura a la Presidencia del expresident–.El diputado de JxCat Albert Batet se limitó apara volver a ser investido, pero sin fijar plazos: "La mayoría republicana no se rendirá., el presidente Puigdemont no se rendirá".Sí afirmó que la modificación aprobadacomo el expresidente Puigdemont, sino que puede servir para otros que tengan impedimentos para asistir a un pleno de investidura, como(JxCat), ambos en la cárcel.Este sábadoy allí se espera que dé pistas sobre el futuro inmediato de la legislatura con una disyuntiva clave: si insiste en él como candidato, o si propone como alternativa a un diputado sin causas pendientes con la justicia.Uno escenario que contempla JxCat esy luego usar esta ley en unos meses para, por lo que se aprobó una enmienda para reformar el reglamento del Parlament y adecuarlo a las investiduras a distancia.El diputado de ERC Antoni Castellà defendió que la ley sirve parade las elecciones, pero admitió de que puede que "no sirva para investir a nadie porque se la cargarán" por la vía judicial.Maria Sirvent (CUP)para materializar la investidura de Puigdemont y que solo cumplan "las normas emanadas de la cámara".La líder de Cs,, criticó que el independentismo aprueba esta ley sabiendo que no podrá hacer que Puigdemont vuelva a ser presidente: "".El primer secretario del PSC,, lamentó que la mayoría soberanista desatienda la posición "unánime y muy contundente" del Consell de Garanties Estatutàries contra la norma y aseguró que una investidura asíEl líder de los comuns,, exigió a JxCat que admita de una vez por todas quepara volver a ser presidente y aseguró que es mera propaganda del independentismo.El secretario general del PP catalán y diputado,, recordó que una ponencia política elaborada por ERC recientemente admite quey concluyó: "Ellos ya lo han aceptado, ahora solo falta que lo haga JxCat".El Ejecutivo anunció este jueves que, un documento que el Gobierno está obligado a pedir antes de acudir al Constitucional.Fuentes de Moncloa recordaron este jueves que el Tribunal Constitucional ya advirtió en su día a los responsables de la Cámara Autonómica de la obligación de respetar las resoluciones del alto tribunal.Además, el Consell de Garanties Estutàries, el órgano consultivo de la Generalitat de Cataluña, ya falló la semana pasada quey consideró que no puede tramitarse por urgencia porque pretende modificar artículos sustanciales del Estatut.