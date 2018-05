El Gobierno no ha renovado en los PGE los beneficios fiscales a donantes de becas para huérfanos de violencia machista.

El PSOE ve "desprecio" en este "olvido"

El Gobiernoen el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 lospara los donantes de las Becas Soledad Cazorla , unas ayudas creadas para losy que se incluyeron en los PGE de 2017 tras una negociación del Ejecutivo con el PSOE, informa Europa Press.La portavoz de Igualdad socialista, Ángeles Álvarez , explicó que las pérdidas del Gobierno por estos beneficios fiscales no son fijas, porque depende de las donaciones que se hagan durante el año. Pero, por los datos anteriores, se estima que el EstadoEn web del Fondo de Becas Soledad Cazorla –la primera mujer Fiscal de la Sala contra la Violencia sobre la Mujer– se explica que las personas físicas podrán deducir el 75% en los primeros 150 euros donados, mientras que en el resto las deducciones son del 35%, así como aquellas cantidades que se abonen de forma plurianual. En el caso de personas jurídicas las donaciones se deducen al 35%, excepto las plurianuales, que suponen el 40%.Estas son las cifras que el PSOE negoció el año pasado con el Gobierno,de los presupuestos para 2017. Con las partidas presentadas por el Ejecutivo para este año, esta situación no se mantendría, ya que los beneficios pactados ya no se recogen.Por ello, los socialistas volvieron a presentar, aunque, según explicó Álvarez a Europa Press, en esta ocasión se llama al Gobierno a consolidar los beneficios fiscales a los donantes de estas becas "para siempre".La diputada no ve "lógico" que el Ejecutivo no haya sido capaz de consolidar esta medida "como hace con Cáritas", por ejemplo. A su juicio, este "olvido" pone de manifiesto "con que afrontan estas cuestiones". "A la ministra hay que decirle que entre lo que dice y lo que hace en materia de violencia contra las mujeres hay un abismo intolerable", apuntó.Estas becas, en marcha desde 2016, pueden ser solicitadas por huérfanos de madre a causa de un crimen de violencia de género y de destinarán, con una, para su escolarización en algún ciclo de educación obligatoria, bachillerato, formación profesional o estudios universitarios.Además, el Fondo de Becas presenta el lunes en el Senado su informe anual con el que, según señala la organización, se buscaa los que se enfrentan las familias que acompañan a los huérfanos de madres asesinadas por sus parejas. En esta edición, también se pretende avanzar en la reflexión sobre la necesidad de contar con instrumentos de reparación del daño.El documento que presentan en la Cámara Baja, también pretende. La Jornada contará en su clausura con la participación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.