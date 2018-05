El 93% de la militancia de ETA aprueba su disolución, con la participación de 1.077 votantes

Comité de gestión técnica

Elen una votación que contó con la participación de 1.077 votantes, según una comunicación interna hecha pública por la organización en la que se explican los datos del debate y votación que se ha llevado a cabo en el proceso de su desaparición, anunciado este pasado jueves.En la comunicación interna que publican este domingo los diarios naiz.eus y Berria, recogida por Europa Press, se recoge quede la dirección de ETA, mientras que un 4% (47) se opuso y un 3% se abstuvo o votó en blanco (33).Según este documento, la consulta se realizó: en el "ámbito operativo, las cárceles, el exilio, los militantes legales", entre otras. Además, el proceso de reflexión se extendió a otras, sin ser miembros de la organización, tal y como se explica en la comunicación interna, que indica que acabaron participando entre 2.500 y 3.000 personas.En esta comunicación interna de ETA se explica que, tras el censo confeccionado, tenían derecho a voto 1.335 militantes, pero 70 declinaron expresamente la posibilidadpor razones diferentes. Así, la mayoría rechazaron votar porque "no se veían legitimados" para tomar esa decisión "en los últimos años", y algunos no quisieron participar porque "creían que la decisión ya estaba tomada".Además, los votos de otros 188 militantes no llegaron por motivos "fundamentalmente técnicos o ligados al tiempo", añade esta comunicación interna, en la que se subraya que, en la reflexión previa a la votación, "en la mayoría de los casos mostraron unaPor otro lado, la última parte de esta comunicación interna subraya la actitud de la militancia en este proceso y la proyecta a futuro para indicar que "quienes han sido miembros de ETA tendrán que mantener en lo sucesivo, y actuar con lealtad hacia la decisión tomada por ETA y el proceso de liberación". "La militancia tiene que seguir conpara hacer su aportación al impulso que requiere el movimiento de liberación en la nueva fase política", añade.En concreto, tres documentos han conformado el proceso de debate: uno con laque es la que se ha sometido a votación y otros dos que han sido elaborados como, y en ellos se analizaba el proceso de liberación desde una perspectiva histórica, remontándose a siglos atrás, y se detallaba y hacía balance de lo ocurrido entre 2009 y 2017. La votación se ha realizado de manera integral, es decir, sobre la totalidad de la propuesta, y no por bloques.Además, según la comunicación, fechada en marzo, la militancia pudo hacer aportaciones y propuestas, en un proceso en el que se intentó primar la reflexión colectiva sobre la individual.En la comunicación se precisa que desde el principio quedó "claro" que si la propuesta era validada se procedería a su materialización, mientras que, en caso de que hubiera sido rechazada, se hubiese abiertoPor otro lado, la última dirección de la organización descartó la opción –planteada en un anexo de los documentos del proceso– de conformar un "para gestionar las consecuencias de la acción armada de ETA", para "no dejar dudas" de su definitiva desaparición.Por último, un informe de nivel interno recoge todas las aportaciones al debate, con el fin de que "la militancia conozca las ideas, argumentos y preocupaciones principales" del proceso, y se prevé un informe general que contenga el resumen de su actividad armada, la resolución del daño causado y un homenaje a los militantes fallecidos.