JxCat buscará una alternativa para hacer un "Govern fuerte" si no puede investir a Puigdemont

La diputada de JxCataseguró este domingo que, si no pueden investir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, insistió en que su objetivo es investir a Puigdemont pero que el Estado lo está impidiendo "de todas las maneras posibles"."Si no se permite que sea el que es nuestro presidente, encontraremos una solución que nos permita hacer este Govern fuerte, que pueda llevar a cabo políticas efectivas e ir desplegando,que nos hemos marcado", defendió.Aun así, Borràs afirmó que,: "Esta provisionalidad es la que nos marcará de qué manera tendremos que proceder para cumplir con aquello que queremos conseguir".Sostuvo que la modificación de la Ley de Presidenciapara investir a Puigdemont y reiteró que no quieren elecciones.También señaló que Puigdemont "es de una responsabilidad máxima yesta investidura y hacer un Govern fuerte".Asimismo, reivindicó que su objetivo es que el nuevo Governdurante la aplicación del artículo 155, ya que alerta de que no ha habido control parlamentario, y hacer un plan de choque "que intente revertir los efectos tan nocivos que ha tenido el 155".Borràs calificó de injusto que, ya que cree que es el Estado quien lo está impidiendo con "una vulneración de los principios democráticos extraordinariamente grave".