La "criminalización" del rescate de migrantes no frenará la solidaridad española

Acnur: "Salvar vidas es una prioridad"

Las acusación dea los tres bomberos españoles de la ONG Proem-AID por ayudar en tareas de rescate de personas migrantes y refugiadas en el Egeo, la que pesa sobre la organización española Proactiva Open Arms de favorecer la inmigración irregular, o sobre la activista española Helena Maleno , a la que se atribuye el mismo delitohacia las costas españolas, no van a frenar la solidaridad de los españoles.Así lo asegura el vicepresidente de la Fundación Abogacía Española,, que indicó, en una entrevista con Europa Press, que se da la circunstancia de que en estos tres casos los encausados por defender los derechos humanos son españoles. "Si con esto se pretende que esta gente tenga miedo y no trabaje, va a ser difícil, porquey nadie va a dejar de hacer esta labor", advirtió."Los españoles somos solidarios y lanzados", aseguró este experto, que añade que la mayoría de la gente que hace estas labores humanitarias "difícilmente" le van a parar sentencias que, además,. A su juicio, es una "vergüenza" para Europa, y para los gobiernos, que "disparan en sentido equivocado" y señalen a "gente buena, olvidando, con maniqueísmos, a los malos".Para McCragh, los estados europeos, con estas acusaciones, demuestran que no sóloque huyen de la guerra, "poniendo cada vez más dificultades para que vengan a Europa", ni atacar a las mafias, que son "las que provocan el éxodo", sino que "el ataque ahora va más lejos, al intentar que no haya nadie que ayude a estas personas".El vicepresidente de la Abogacía Española subraya que lo que se pretende es, además de "criminalizar" a activistas voluntarios y ONG, también se quiere"con los que realmente organizan y se lucran del trafico seres humanos"."¿Es que esta gente es responsable de coger a personas con un problema, sacarlos y traerles a Europa?", se pregunta McCragh, para inmediatamente afirmar que los bomberos de Proem-AID, Helena Maleno, o los integrantes de Proactiva "detectan que hay gente en peligro, ayudan a salvar vidas".En la misma línea, el representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados ( Acnur ) para el Sur de Europa,, insiste en una entrevista con Europa Press en queAsimismo, subraya que el Alto comisionado hace un llamamiento a los estados para que las entidades, activistas u ONG que hacen labores de acción humanitaria"Salvar vidas es también responsabilidad de los estados y es importante también que Bruselas, en la gestión de las rutas marítimas, dé prioridad en el acceso a las organizaciones que rescatan a personas", asevera Camargo, que sostiene que existe un problema en el seno de la Unión Europea porqueen este ámbito y se "diluyen" las responsabilidades.