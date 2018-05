Cs apoyará la investidura de Garrido en Madrid al ser un candidato "limpio"

No está imputado en ningún proceso penal

La dirección nacional del PP que preside Mariano Rajoy ha elegido este lunes a Ángel Garrido , el que fuera, como candidato del partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid hasta las elecciones autonómicas del próximo año, después de que Cifuentes dimitiera hace casi dos semanas. Estas han sido las reacciones de los grupos parlamentarios a la decisión:El presidente de Ciudadanos,, ha adelantado este lunes que su partido apoyará la investidura de Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid porqueni está implicado en "la trama de corrupción de la universidad" que provocó la dimisión de Cristina Cifuentes."Apoyaremos al señor Garrido. Es el vicepresidente, es miembro de la Cámara y del Gobierno y, que sepamos,ni implicado en la trama de corrupción de la universidad", ha declarado en rueda de prensa recogida por Europa Press tras la reunión de la Ejecutiva permanente de Cs.Rivera ha recordado que la posición de la formación naranja era respaldar la investidura de "cualquier candidato" que el PP propusiera como sucesor de Cifuentes siempre que "tuviera las características jurídicas y, sobre todo, políticas para serlo", en el sentido de que fuera. Ahora espera que en las próximas horas se ponga fecha al debate de investidura.Igualmente, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid,, ha ratificado este lunes que el candidato del PP contará con elpara ser investido como dirigente madrileño para acabar la legislatura.Garrido, a juicio del portavoz naranja, cumple con las "expectativas" de su partido que "y que no pende sobre su cabeza la sospecha de ser imputado, en los próximos meses". "Entendemos que va a poder agotar esta legislatura de forma interina de una forma adecuada porque no está imputado ni se piensa que vaya a estarlo en los próximos meses", ha vaticinado.Aguado ha incidido en queen la Comunidad de Madrid y que es necesario que se agote la legislatura de la "mejor forma posible". No obstante, les ha afeado a los conservadores que se haya tenido que esperar once días para conocer al candidato a para ser investido como presidente regional.Por su parte, el PSOE ha avisado este lunes de que Garrido representa, por lo que "con más motivo" ha instado a Ciudadanos a que se abstenga en su investidura y piense antes en la gobernabilidad de Madrid que en sus expectativas electorales.En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertido de que más de lo mismo es precisamenteGarrido, al que considera "de la misma escuela" que Cifuentes, es además, en palabras de Ábalos, porque llegó a decir que en el Gobierno de Madrid "no había ni un solo caso de corrupción". Y si no admite el problema de corrupción que tiene su partido en Madrid, demuestra que "muy apegado a la realidad no está".Por eso, Ábalos ha advertido a Ciudadanos de que serási permite que la investidura de Garrido salga adelante. Sólo con que se abstuviera, Garrido no saldría y el único candidato viable, capaz de sumar más síes que noes, sería entonces el socialista Ángel Gabilondo.En la misma línea, el secretario de Análisis Estratégico de Podemos y precandidato de este partido a la Comunidad de Madrid,, ha señalado que el candidato del PP para sustituir a Cristina Cifuentes en la Presidencia regional, Ángel Garrido, "lleva siendo".En un tuit, Errejón ha criticado que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera,, en alusión a la designación por parte de la dirección nacional del PP y a su ya avanzado apoyo al exnúmero dos de Cifuentes en la próxima investidura.. Un año ganado para el PP es un año perdido para los madrileños", ha añadido el diputado de Podemos.Horas antes, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid,, escribió que Rajoy "impondrá a los madrileños al nuevo capo de la mafia con el". "Es necesario liderar un momento de transición que permita que se celebren en 2019 unas elecciones limpias y libres de corrupción", añadió. Espinar expresó después que la elección de los conservadores tenía el objetivo de "seguir con más de lo mismo".La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid,, también ha lamentado este lunes la elección de Ángel Garrido como candidato porque ha sidode Cifuentes."Lamento la noticia. Lo lamento en primer lugar por ser un integrante del PP, cualquier persona del PP aquí en la Asamblea está invalidada para presidir la Presidencia de la Comunidad de Madrid y Garrido presenta elen la región, con una alta lista de espera y con una regeneración que tampoco se ha producido. Tendremos un continuísmo del desequilibrio que se vive en la región no sólo territorial sino entre los ciudadanos", ha criticado.