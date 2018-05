Las juezas reclaman formación en género para los magistrados, fiscales y policías

Tras la publicación de la sentencia de, el debate no ha cesado. La polémica interpretación judicial que acabó con una condena por abusos sexuales y no por no un delito continuado de agresión sexual a los cinco miembros de La Manada sacó a la calle a miles de mujeres que reclamaban unporque decían sentirse desprotegidas por ella. Ahora fueron las mujeres profesionales las que hicieron suya esta demanda.A través de un comunicado , la(AMJE) exigió unapara todos los actores implicados en los procesos jurídicos, es decir, magistrados, fiscales y policías. "Una actuación de los poderes públicos que pretenda simplemente parchear la situación y dar una respuesta meramente formal y aparente no hace sino profundizar en la brecha que ya existe.", advirtió la organización.Para ello, además, exigió unade todos los organismos encargados de reformas legislativas. En este sentido, recuerdan que el órgano al que el Ministerio de Justicia ha encargado, la Comisión General de Codificación, está conformado en la actualidad sólo por hombres . "Las mujeresy es un deber moral y legal que ocupemos el lugar que nos corresponde. Un organismo asesor del Estado en materia legislativa formado únicamente por hombres y sin ninguna representación femenina carece simplemente de cualquier legitimidad y ninguna tarea debe encomendársele hasta que no se produzcan cambios", criticaron.Por todo ello, exigieronde Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres,"transversal y obligatoria" a todos los operadores jurídicos y, evitando su culpabilización y revictimización, así como respetando el derecho a su intimidad".