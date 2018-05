Artadi dice que habrá investidura de Puigdemont u "otro candidato" como tarde el día 14

Objetivo: no agotar el plazo máximo

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi , ha explicado que habrá, "si puede ser de Puigdemont, pero si no, de otro candidato", según ha detallado este martes en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.Artadi ha asegurado que su grupo parlamentario decidió quesi dependía de ellos, y ha incidido en que si no se puede investir al expresidente catalán,: "Evidentemente probaremos la investidura de Puigdemont. Y si no, la dejaremos para más adelante.".Aun así, ha subrayado quede quién será el candidato a la Generalitat: "Es una discusión que está en el aire, pero es una decisión que tiene que acabar tomando el presidente".Sobre el perfil del candidato, ha dicho que son muchas las cualidades que debe cumplir, pero en el momento actual debe contar con "un" y es importante laAdemás, ha precisado que: "No hemos compartido nombres con ERC sobre consellerias. No lo tenemos cerrado al 100% , vamos paso a paso".Preguntada por si estaría dispuesta a ser candidata, después de que su nombre haya sonado como posible presidenciable, Artadi ha asegurado: "Todos".JxCat y ERC se reunieron este lunes a última hora de la tarde para abordar cómo desencallar la investidura sin agotar el plazo máximo para hacerlo, queFuentes conocedores del encuentro han explicado que la reunión se produjo después de que el lunes por la mañana ERC señalara la necesidad de abordar de forma conjunta con JxCat una estrategia para concretar comoLos republicanos reclaman a JxCat una investidura "efectiva", es decir, la dey pueda formar Govern de inmediato para dejar atrás la aplicación del artículo 155. También pidenen el que es posible investir a un presidente, ya que consideran que supondríaque ven innecesario ante el contexto actual de enfrentamiento entre el Estado y las fuerzas soberanistas.Abordar como tarde la investidura, ya que sería una forma de no arriesgar hasta el último momento.